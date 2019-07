Štiavnická knižnica vyráža za ľuďmi, čítať si budú pri tajchoch

Prvé čítanie na Červenej studni s Lacom Keratom bude v utorok, v stredu 24. júla.

Banská Štiavnica 23. júla (TASR) - Šesť stretnutí, šesť autorov, šesť rôznych prístupov k tvorbe, aj takto by sa dala charakterizovať dramaturgia podujatia banskoštiavnickej mestskej knižnice, ktoré ponúka nielen oddych pri nových knihách, ale aj autorské čítania a debaty so spisovateľmi pri historických tajchoch a ktoré uvádzajú organizátori pod titulom Pusti ju k vode.



„Pri výbere autorov sme sa rozhodli dbať na pestrosť. Predstavíme umeleckú kvalitu cez Laca Keratu, historický a detektívny román Juraja Červenáka, príjemné čítanie najmä pre ženy od Silvie Bytričanovej, umenie tvoriť pútavý rozprávkový príbeh cez Braňa Jobusa a Jána Uličianskeho či knihu o etikete Antona Bódisa,“ uviedol Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu, ktoré podujatie organizuje.



Okrem toho berú organizátori so sebou k jazerám desiatky nových kníh – poviedkových, fantazijných, detektívnych, poetických, faktografických či rozprávkových. "Aj cez ne chceme ukázať šírku fondu mestskej knižnice, ktorý sa každoročne zveľaďuje a skvalitňuje. Práve táto inštitúcia je tu preto, aby sa ku dobrým a neraz nie lacným knihám mohol dostať doslova ktokoľvek. Radi by sme povzbudili ľudí k tradičnému hlbokému čítaniu a odtrhli ich od internetu plného často povrchných a neoverených informácií,“ dodal Marko.



Súčasťou podujatí budú aj knihy od partnerského Antikvariatik.sk, káva, voda a pre najlepších čitateľov aj malé prekvapenia.



Prvé čítanie na Červenej studni s Lacom Keratom bude v utorok, v stredu 24. júla nasleduje Počúvadlianske jazero so Silviou Bystričanovou, v utorok 6. augusta Belianske jazero s Jurajom Červenákom, stredu 7. augusta Kolpašské jazero s Braňom Jobusom, utorok 13. augusta Klinger s Jánom Uličianskym a v stredu 14. augusta Počúvadlianske jazero s Antonom Bódisom.



Knižnica pri jazere sa otvára vždy v čase od 13.00 do 18.00 h, autorské čítania a besedy sa začínajú o 17.00 h.



Podujatie je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity (Mesto kultúry 2019), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.