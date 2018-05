Návštevnosť Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici rastie

Múzeum tradične navštevujú okrem slovenských turistov aj návštevníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska či nemecky hovoriacich krajín.

Banská Štiavnica 5. mája (TASR) - Počet turistov, ktorí sa rozhodnú pre návštevu expozícií či podujatí Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici, z roka na rok stúpa. Riaditeľ SBM Jozef Labuda hovorí o minuloročnej návštevnosti ako o rekordnej.



V roku 2017 navštívilo SBM 142.539 návštevníkov, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 10.242 záujemcov. Ide tak o nárast o približne sedem percent. Podľa Labudu za to môže niekoľko faktorov, akými sú stúpajúca návštevnosť a obľúbenosť Banskej Štiavnice ako turistickej destinácie, inovácia expozícií ale aj počasie.



Kým najväčší pokles v návštevnosti, a to 38 percent, dosiahla Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej, najvýraznejší nárast návštevnosti v percentuálnom vyjadrení zaznamenala Dedičná štôlňa Glanzenberg a to takmer 16,4 percenta. Čo sa však týka počtu osôb, tak najväčší nárast a to o 3367 zaznamenala expozícia Banské múzeum v prírode.



Múzeum tradične navštevujú okrem slovenských turistov aj návštevníci z Českej republiky, Maďarska, Poľska či nemecky hovoriacich krajín. Už tradičnými návštevníkmi múzea sú podľa Labudu aj študenti maďarských akademických inštitúcií, ktoré za svoju alma mater považujú práve banskoštiavnickú Banícku akadémiu.