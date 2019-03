Policajti v Banskej Štiavnici zachránili muža pred samovraždou

Podobná udalosť sa v stredu odohrala aj v Banskobystrickom okrese. Policajti pátrali po mužovi, ktorý chcel ukončiť svoj život.

Banská Štiavnica/Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Policajti z Banskej Štiavnice vypátrali a zachránili Martina, ktorý sa nevedel vyrovnať s osobnými problémami. Jeho matka policajtom oznámila, že z domu odišiel so samovražednými úmyslami.



Ako informuje polícia na svojom profile na sociálnej sieti, policajti sa urýchlene presunuli k lesu, kam sa mal podľa dostupných informácií vybrať. "Približne po 500 metroch spozorovali muža, ktorý zodpovedal Martinovmu popisu. Pohotovým zákrokom sa im podarilo zabrániť jeho zúfalému činu," informuje polícia.



Podobná udalosť sa v stredu odohrala aj v Banskobystrickom okrese. Policajti pátrali po mužovi, ktorý chcel ukončiť svoj život. Na pátracej akcii sa podieľali desiatky policajtov vrátane policajných psov a tiež záchranári z Gabčíkova.



"Nakoniec našťastie všetko dobre dopadlo. V podvečerných hodinách sme nezvestného muža spozorovali pri tom, ako sa vracal z lesa. Svoje konanie si prehodnotil a zvážil, že by to jeho problémy nevyriešilo a svojím konaním by ublížil nielen sebe, ale aj svojim najbližším," uvádza polícia.



V tom istom čase sa v Banskej Bystrici pátralo aj po desaťročnom dievčatku, ktorého rodičia zalarmovali políciu v popoludňajších hodinách, keď sa dcéra nevrátila domov zo školy. Malá školáčka bola v krátkom čase nájdená živá a zdravá u svojho kamaráta. Vypátrali ju pracovníci odboru kriminálnej polície.