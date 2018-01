S cieľom pomôcť núdznym organizujú v Banskej Štiavnici burzu šatstva

Veci určené na predaj alebo darovanie môžu obyvatelia priniesť do centra v dňoch od 29. januára do 2. februára.

Banská Štiavnica 19. januára (TASR) - S cieľom pomôcť ľuďom žijúcich v núdzi sa rozhodla banskoštiavnická samospráva zorganizovať v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici burzu šatstva a vecí. Podujatie, z ktorého výťažok poputuje na charitu, má byť prvým zo štvorice takýchto podujatí.



Ako priblížila Zuzana Patkošová z banskoštiavnického Mestského úradu, na burze sa budú veci predávať a niektoré si budú môcť zobrať ľudia bezplatne. "Tak či tak si z každého predaného kusu zoberieme určitú čiastku a to, čo sa vyzbiera, potom darujeme rodine v núdzi," priblížila s tým, že podobné akcie by ešte chceli zorganizovať tri.



Veci určené na predaj alebo darovanie môžu obyvatelia priniesť do centra v dňoch od 29. januára do 2. februára. Na burzu môžu priniesť oblečenie, topánky, hračky, knihy či veci do domácnosti. Samotná burza sa uskutoční v sobotu 3. februára.