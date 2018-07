Banské múzeum v Štiavnici privítalo svojho 1,5-miliónteho návštevníka

Múzeum sa poďakovalo všetkým, ktorí návštevou Banského múzea v prírode od roku 1975 prispeli k dosiahnutiu takéhoto návštevného čísla a to už v polovici letnej turistickej sezóny 2018.

Banská Štiavnica 20. júla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici privítalo vo štvrtok 19. júla 2018 svojho 1,5-miliónteho návštevníka. Malý Gabriel prišiel do najnavštevovanejšej expozície múzea - Banského múzea v prírode, z okresu Trnava v sprievode svojej mamy.



"Poďakovaním pre Gabka, ako jeden a pol miliónteho návštevníka, sú ročná vstupenka do všetkých stálych expozícií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Handlovej a to pre neho a ďalšie tri osoby," uviedla pre TASR Petra Páchniková z oddelenia marketingu SBM. Malý návštevník dostal tiež upomienkové predmety a iné malé prekvapenia.



SBM sa pri tejto príležitosti poďakovalo všetkým, ktorí návštevou Banského múzea v prírode od roku 1975 prispeli k dosiahnutiu takéhoto návštevného čísla a to už v polovici letnej turistickej sezóny 2018. "Srdečne pozývame do Banského múzea v prírode, ale aj do našich expozícií aj v ďalších mesiacoch, pretože ponuka je stále bohatá," dodala Páchniková.