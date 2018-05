Bubeníci, perkusionisti a hudobníci sa stretli na festivale v Nitre

Piaty ročník medzinárodného festivalu drumpoint Slovakia 2018 privítal účinkujúcich z európskych krajín a hostí z Brazílie, Kuby, Anglicka či USA. Festival potrvá do 3. júna.

Nitra 31. mája (TASR) – Centrom pozornosti bubeníkov, perkusionistov a hudobníkov z celého sveta sa od štvrtka stala Nitra. Piaty ročník medzinárodného festivalu drumpoint Slovakia 2018 privítal účinkujúcich z európskych krajín a hostí z Brazílie, Kuby, Anglicka či USA. Festival potrvá do 3. júna, informovala riaditeľka festivalu Romana Bojdová.



„Nitra je známa svojou bubeníckou základňou. Medzi bubeníkmi vládne priateľská atmosféra, spoločne tvoria, organizujú workshopy a spolupracujú. Som rada, že sa nám to podarilo dosiahnuť aj na Slovensku a môžeme privítať aj slovenské bubenícke kapely z Bratislavy či spod Tatier,“ skonštatovala Bojdová. Ich vystúpenia si môžu návštevníci pozrieť v piatok počas latino fiesty v Hideparku či v sobotu na pešej zóne.



Organizátori festivalu sa usilujú postupne rozširovať záber festivalu o hudbu latino žánru. „Oslovili sme interpretov brazílskej, ale aj kubánskej hudby a salsy, do ktorej perkusie nesporne patria,“ povedala Bojdová.



Ako ďalej informovala, hlavný program festivalu sa začne v sobotu 2. júna v nitrianskom Hideparku, kde sa dopoludnia budú konať bubenícke worskhopy. Popoludňajší program sa presunie na pešiu zónu, kde sa predstavia bubenícke skupiny, tanečníci a capoeiristi zo Slovenska a zahraničia. Po karnevalovom sprievode pešou zónou vyvrcholí program na Svätoplukovom námestí brazílskou hudbou v podaní zoskupenia Fabio Allman's Trio. Návštevníkov roztancuje kubánska kapela Presion Cubana s spolupráci s tanečnou skupinou Sangre Nueva, ktorá si pripravila tanečnú školu salsy.