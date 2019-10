Budatínsky rínok ponúkne jarmok, krst knihy i novú expozíciu

Žilina 20. októbra (TASR) - Otváranie novej expozície, krst knihy, drotárska rozprávka, hudobný program a remeselný jarmok ponúkne v nedeľu verejnosti Považské múzeum v Žiline v areáli Budatínskeho hradu v rámci podujatia Budatínsky rínok. Podujatie je zároveň rozlúčkou s letnou turistickou sezónou.



Ako informovala kultúrna manažérka Považského múzea v Žiline Petra Labantová, Budatínsky rínok sa začína o 10.00 hod. a predstavia sa na ňom študenti stredných odborných škôl Žilinského samosprávneho kraja aj rôzni farmári a remeselníci.



„Chýbať nebude výroba jablčného muštu, varenie slivkového lekváru, práce na kolovrátku, stavanie studne, vyhňa s kováčmi, košikár a mnohé iné tradičné remeslá. Návštevníci sa môžu tešiť na originálne šperky, keramiku, ručne vyrábané mydlá či včelie produkty. Na hrade budú počas celého dňa špeciálne zážitkové prehliadky. Tentoraz prítomní uvidia, ako drotár Michal zachráni princeznú Veronku z kráľovstva zlej čarodejnice Kazimíry,“ uviedla Labantová.



Lákadlom bude otvorenie novej expozície Pred hradbami, za hradbami. Do hradu sa tak po mnohých rokoch vráti archeológia. Prvá časť expozície ponúkne informácie o lokalitách pevnostného charakteru známych zo Žilinskej kotliny a neďalekých obcí v katastri Považskej Bystrice a Púchova. Druhá časť je venovaná prevažne výskumu Budatínskeho hradu. Otvorenie expozície podporil Žilinský samosprávny kraj so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.



„Expozícia je doplnená piatimi trojrozmernými modelmi, ktorých autorom je historik dopravy Peter Šimko. Tri z nich zobrazujú vývoj hradu v rôznych obdobiach. Najprekvapivejším je azda model hradu v období gotiky, keď pozostával len z veže, malej drevenej stavby a hradby s bránou. Predstavu o odievaní mužov a žien poskytnú rekonštrukcie dobových kostýmov. Súčasťou novej expozície je aj prízemie veže. V kamennom interiéri tak môžu návštevníci vidieť tie najvzácnejšie predmety z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky. Tento priestor sme nazvali symbolicky Tesaurus Musealis,“ doplnila archeologička Považského múzea v Žiline Zuzana Staneková.



Záujemcov počas podujatia čakajú dve komentované prehliadky i workshopy hrnčiarstva a archeológie. Hlavné pódium bude miestom kultúrneho programu, do života uvedú aj druhé rozšírené vydanie knihy Budatínsky hrad.