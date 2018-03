Budatínskym parkom v Žiline vlani prešlo vyše 200.000 návštevníkov

Podľa Jaloviarovej je obľúbeným miestom v každom ročnom období.

Žilina 18. marca (TASR) – Minulý rok prešlo Budatínskym parkom v Žiline celkom 201.282 turistov. Najviac ľudí ho navštívilo počas podujatí Považského múzea v Žiline, ktoré Budatínsky hrad i park spravuje. TASR o tom informovala vedúca oddelenia cestovného ruchu a informácií Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Renáta Jaloviarová.



"Historický Budatínsky park je mimoriadne vyhľadávaným a navštevovaným miestom najmä vďaka tomu, že po revitalizácii ho Považské múzeum udržiava, čím prispieva k tomu, aby si aj ľudia zo širokého okolia našli v ňom príjemnú a atraktívnu zónu. Všetky podujatia múzea v parku sa tešia veľkej obľube našich návštevníkov, ktorí do neho radi opätovne prichádzajú,“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký. Ako dodal, k návštevnosti parku prispieva aj jeho bezbariérovosť a to, že je súčasťou cyklotrás.



Budatínsky park je podľa Jaloviarovej obľúbeným miestom v každom ročnom období. „Okrem množstva pozoruhodných domácich i cudzokrajných drevín v ňom rastie Strom roka 2016 – platan javorolistý. Tento titul mu prisúdila verejnosť v ankete, ktorú každoročne organizuje Nadácia Ekopolis,“ priblížila.



Spolu s hradom je park od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Budatínsky hrad, časť druhého a tretie nadzemné podlažie, ako i baroková kaplnka v hradnom areáli sú po rekonštrukcii otvorené od leta 2016. „Na ich obnovu Žilinský samosprávny kraj čerpal prostriedky z eurofondov, nórskych fondov i vlastných zdrojov,“ spresnila vedúca oddelenia cestovného ruchu a informácií Úradu ŽSK s tým, že od roku 2014 je prístupná verejnosti i veža hradu.



Rekonštrukcia hradného areálu pokračuje i tento rok. "K objektom, ktoré nevyhnutne potrebujú obnovu, patrí aj hospodárska budova, kde sa rekonštrukčné práce už začali. Po ich skončení bude v obnovenom objekte expozícia drotárstva,“ načrtla Zuzana Mičíková z odboru kultúry ŽSK. Doplnila, že drotárstvo je súčasťou zbierok Považského múzea a vďaka novým priestorom budú môcť verejnosti ukázať predmety doposiaľ ukryté v depozite.



Hospodárska budova bola postavená v polovici 18. storočia. Susedí s už zrekonštruovanou kaplnkou. V minulosti sa práve cez túto budovu vstupovalo do areálu hradu. Bol v nej sklad i miestnosti pre služobníkov, po vojne tam sídlil archív. Posledné roky bola pre havarijný stav zatvorená. „Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Považského múzea v Žiline, získal na obnovu hospodárskej budovy jeden milión eur z fondov Európskej únie,“ uzavrela Jaloviarová.