Búdky pre sokoly na elektrických stožiaroch sa ujali, sú plné života

Siladice 13. júna (TASR) – Búdky, ktoré na jar osadili ochranári pre sokoly myšiare na elektrické stožiare pri Siladiciach v okrese Hlohovec, sa ujali. Dvadsať drevených bývaní pre dravce, ktoré pomáhajú poľnohospodárom v boji proti hrabošom poľným, je po niekoľkých mesiacoch zahniezdených a plných života. Akciu na ochranu plodín zorganizovalo združenie Ochrana dravcov na Slovensku (ODS) a Západoslovenská distribučná (ZSD).



"Mnohé výskumy dokazujú, že poľnohospodárska krajina je čoraz sterilnejšia, počet druhov vtáctva klesá. Našťastie, na viacerých lokalitách sa darí znovu presadiť trvalo udržateľné postupy a ohľaduplné hospodárenie. Jednou z možností je biologická ochrana plodín, a to podporou hniezdnych príležitostí pre druhy, ktoré sa živia škodcami. Patrí sem i sokol myšiar, jeho potravou je najmä hraboš poľný, postrach farmárov. Jeho význam je obrovský - počas sezóny môže zachrániť lovom hraboša až 1,5 tony obilia," uviedol Roman Slobodník z ODS.



Tieto vtáky si vlastné hniezda nestavajú, veľmi sa im tiež páči v búdkach. Okrem stromov sú na ich umiestnenie vhodné stožiare a stĺpy elektrických vedení, ponúkajú lepšiu ochranu pred predátormi, najmä kunou. Hniezdna úspešnosť je potom vyššia. "Začiatkom marca sme na stožiaroch pri obci Siladice umiestnili búdky pre sokola myšiara. Od začiatku júna ich kontrolujeme a môžeme potvrdiť, že v niektorých je dokonca až sedem mláďat," doplnil Slobodník. V rámci pilotného projektu sa ZSD s ochranármi dohodla na inštalovaní 20 búdok. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie.



"My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom,“ informovala hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová. Okrem búdok v území rozmiestnia do polí aj takzvané barličky v tvare písmena T. Ide o asi dva metre vysokú drevenú konštrukciu, ktorá vtáctvu umožňuje striehnuť na korisť alebo odpočívať.



Účinnosť týchto opatrení skúmajú odborníci z ODS v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tak ako na niekoľkých ďalších lokalitách, aj pri Siladiciach je monitoringom kontrolovaná obsadenosť búdok, ako i početnosť hraboša a vedecky overený vplyv spomenutých opatrení.