BUĎTE TRPEZLIVÍ: Na bratislavských cestách sa ráno zdržíte do 15 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

So štvrťhodinovým zdržaním treba počítať na zjazde z mosta Lafranconi v smere do Petržalky. Rovnako aj na Ulici Svornosti a na Popradskej ulici v smere do centra.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na bratislavských cestách sa vodiči zdržia do 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Trpezlivosť treba mať aj na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca či v Dunajskej Lužnej a v Rovinke v smere do Bratislavy.

