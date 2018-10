Bulharský maliar Cvetanov má v bratislavskej Umelke výstavu obrazov

Maliar uviedol, že ide doposiaľ o jeho najväčšiu výstavu.

Bratislava 10. októbra (TASR) – Výstavné priestory bratislavskej galérie Umelka zaplnil dielami bulharský maliar Cvetelin Cvetanov. Výber pestrofarebných obrazov z posledných desiatich rokov nazval Via fantázia. Viaceré z nich sú veľkoplošné.



"Vízie a fantázia sú prítomné v komorných aj monumentálnych dielach tejto výstavy. V obrazoch viditeľné i skryté, naturalistické a magické. Inšpiruje ho história, stredovek i súčasnosť, veristický surrealizmus a fantazijný realizmus. Zároveň aj radosť, úžas a des z brutálnej plnosti sveta flóry, fauny a človečiny. Z ľudskej nahoty i z pohlavia kvetov. Zo skrytých i odkrytých vášní a ošiaľu z telesnosti tela. Z neba a pekla ľudského sveta. Z vrcholov túžob, predstáv a snov i z priepastí slastí na ceste fantázie, ktorá žije," hodnotí výstavu jej kurátor Bohumír Bachratý.



Obrazy Ružové sny, Nosič ohňa, Rok kohúta, Noemova archa, Tri grácie, Lietajúce prasatá, Žili sme v oblakoch, Dámsky gambit, Veterné mlyny, Malokarpatská vínna cesta, Tour de France či tie zo série Štyri ročné obdobia a Vládkyňa sú diela s množstvom zvierat, prírodných scenérií i nahých žien. Podľa Bachratého táto výstava je veľká téma ženy, vzrušujúcej pokušiteľky i ako darkyne života.



"Je to doteraz moja najväčšia výstava," potvrdil pre TASR maliar.



Cvetanov (1963) je absolvent odboru ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Sofii (1990). Odvtedy žije v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a tapisérii. Od roku 1992 mal výstavy v Rakúsku, Česku, USA, Taliansku na Slovensku a v iných krajinách. V Bratislave je tohto roku druhá a potrvá do 26. októbra.