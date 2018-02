Búracie práce v Prešove obmedzia dopravu na Štefánikovej ulici

V troch etapách bude na prešovskej Štefánikovej ulici z bezpečnostných dôvodov uzavretá časť cesty, vždy po dva dni po sebe a to v stredy a štvrtky.

Prešov 9. februára (TASR) – Vodiči v Prešove sa musia pripraviť na obmedzenia na Štefánikovej ulici, kde prebiehajú búracie práce bývalého OD Tesco. V troch etapách tu bude z bezpečnostných dôvodov uzavretá časť cesty, vždy po dva dni po sebe a to v stredy a štvrtky.



Ako informoval tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták, prvá uzávera sa týka 14.2.–15.2., v ďalšom týždni to bude 21.2.–22.2., obmedzenia v doprave vyvrcholia na prelome mesiacov február – marec, a to v dňoch 28.2.–1.3.



"Pri búracích prácach dôjde k uzavretiu časti Štefánikovej ulice, a to od Hlavnej po ulicu Janka Borodáča v dĺžke 100 metrov. Doprava bude vedená po miestnych komunikáciách - Janka Borodáča, Pavlovičovo námestie a Masarykovej ulici," konkretizoval Grejták.



Cestná svetelná signalizácia bude v tom čase vypnutá, zvislé dopravné značky, ktoré nebudú v súlade s dočasným dopravným značením, budú počas realizácie prác prekryté.