V obci Buzitka pribúdajú nové domy, záujem o bývanie majú aj cezpoľní

Obec už zamýšľa kúpiť ďalší pozemok, ktorý by rozčlenila na stavebné parcely.

Buzitka 13. mája (TASR) – Nové domy v obci Buzitka v okrese Lučenec pribúdajú vďaka domácim i cezpoľným, ktorí majú záujem stavať v tejto dedine. TASR to potvrdil jej starosta Miroslav Malatinec, podľa ktorého si na novej ulici okrem domácich Buzitčanov postavili domy aj prisťahovalci z neďalekého mesta Fiľakovo.



„Tá ulica by bola aj väčšia, sú tam ešte pozemky na predaj, ale máme tam problém s vodou, pretože nemáme vodovod. V dedine sú studne, ale na tejto ulici je s vodou problém. Rokujeme preto s vodárňami, ako by sme aspoň na túto ulicu zaviedli vodu,“ načrtol starosta.



Napriek spomínanému problému sa však samospráve podľa Malatinca darí stavebné pozemky postupne predávať a obec už zamýšľa kúpiť ďalší pozemok, ktorý by rozčlenila na stavebné parcely. „Túto novú ulicu plánujeme potiahnuť aj ďalej,“ zakončil starosta.