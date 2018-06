V Bystričanoch odstraňujú následky búrky

Voda v priebehu 45 minút zaliala okrem komunikácií i niektoré pozemky.

Bystričany 6. júna (TASR)- V Bystričanoch v okrese Prievidza aj v stredu odstraňujú následky búrky, ktorá obec postihla v utorok (5.6.) v popoludňajších hodinách. Voda z polí tiekla prakticky cez celú obec, uviedol pre TASR starosta Vojtech Bartoš.



Búrka zasiahla Bystričany okolo 15.45 h. "Voda zo všetkých polí, ktorá sa nestíhala vsiaknuť do pôdy, sa prevalila do kanálov a tiekla cez celú dedinu po komunikáciách až mimo obec do rieky Nitry," opísal Bartoš.



Búrka podľa neho prakticky nenapáchala škody na majetku, nikto tiež neutrpel zranenia, obyvateľov však vystrašila. Voda v priebehu 45 minút zaliala okrem komunikácií, ktoré po jej opadnutí zostali znečistené blatom, i niektoré pozemky. Krúpy zase poškodili niekoľko ovocných stromov, priblížil ďalej starosta.



Následky búrky v Bystričanoch odstraňovali okrem miestnych dobrovoľných hasičov aj ich profesionálni kolegovia. "Pomáhali regulovať, čerpali vodu, ktorá presakovala na pozemky domov," spresnil Bartoš.



Dobrovoľní hasiči podľa neho pracovali do nočných hodín, s čistením komunikácií od blata pokračujú v stredu pracovníci obecnej príspevkovej organizácie.