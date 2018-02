Bývalý františkánsky kláštor v Rožňave má byť komunitným centrom

S prácami, do ktorých sa zapojili dobrovoľníci i nezamestnaní v rámci programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Cesta na trh práce, začali vo februári minulého roka.

Rožňava 18. februára (TASR) – Rožňavské Občianske združenie (OZ) Otvor dvor chce oživiť bývalý františkánsky kláštor v centre mesta. V priestoroch, ktoré takmer štvrťstoročie chátrali, plánuje vytvoriť komunitné kreatívne centrum.



S prácami, do ktorých sa zapojili dobrovoľníci i nezamestnaní v rámci programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Cesta na trh práce, začali vo februári minulého roka. "Kláštor sa nám podarilo kompletne zbaviť olejových premalieb. Je to veľmi dôležité, aby steny vedeli dýchať a nevlhli. Odstránili sme i gumolity z podláh, aby aj podlahy a drevené dosky vedeli dýchať," povedal pre TASR predseda OZ Otvor dvor Tomáš Székely.



Počas prác objavili na stenách ornamenty. "Sú to úplne jednoduché rastlinné motívy v linke. Našou ambíciou je kláštor dať do čo najpôvodnejšej podoby," priblížil Székely.



Bývalý kláštor chcú po rekonštrukcii rozdeliť do viacerých sekcií. "Jedna by sa mala venovať kultúre. Tam by malo vzniknúť kníhkupectvo, kaviareň, kde by sa robili kultúrne akcie všetkého druhu. Súčasťou budú aj rezidenčné pobyty s ubytovacími kapacitami a ateliéry pre miestnych výtvarníkov," prezradil Székely. Druhá sekcia bude slúžiť na komerčné účely a v jednej časti bude sídliť organizácia, ktorá sa venuje rozvoju turizmu v regióne.



"Všetky veci, ktoré sa budú robiť v kláštore, by mali mať buď sociálny, alebo ekologický potenciál," vysvetlil Székely.



Ako pokračoval, sprevádzkovať tam chcú i krajčírsku dielňu. "K dispozícii máme komplet zariadenú dielňu pre desať ľudí. Chceli by sme, aby to niekto kreatívny prevzal, aby sa tu aj týmto spôsobom podporila kreativita," doplnil Székely.



Budovu si prenajalo združenie od mesta Rožňava. Ročný nájom predstavuje hodnotu prác, ktoré minulý rok vyčíslili na približne 33.000 eur. Podľa zmluvy musia do piatich rokov sprevádzkovať prízemie.