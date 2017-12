Vidiecka aglomerácia Cabaj-Čápor spája dve obce a päť osád

Okolie obce ponúka krásnu prírodu vhodnú na nenáročnú turistiku

Cabaj-Čápor je s viac ako 4200 obyvateľmi druhou najväčšou obcou v Nitrianskom okrese. Skladá sa z dvoch kedysi samostatných obcí, ktoré sa v minulosti niekoľkokrát rozdelili a opäť zlúčili. Dnešný Cabaj-Čápor je vidieckou aglomeráciou, v ktorej sú okrem dvoch dedín zahrnuté aj starobylé osady Pereš, Riegler, Hrúšťov a Fízeš a postupne sa rozrastajúca novodobá osada Nový Cabaj. Na snímke pohľad na obec Cabaj Čápor v Nitrianskom okrese 29. decembra 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Známy Štrúdľa cup už prerástol hranice obce

Švédskym atlétom znel názov obce rovnako exoticky ako Kuala Lumpur

Obec čaká rekonštrukcia materských škôl a modernizácia osvetlenia

Cabaj-Čápor 30. decembra (TASR) – Cabaj-Čápor je s viac ako 4000 obyvateľmi druhou najväčšou obcou v Nitrianskom okrese. Skladá sa z dvoch kedysi samostatných obcí, ktoré sa v minulosti niekoľkokrát rozdelili a opäť zlúčili. Naposledy došlo k ich spojeniu do jedného sídelného útvaru v roku 1974. Dnešný Cabaj-Čápor je vidieckou aglomeráciou, v ktorej sú okrem dvoch dedín zahrnuté aj starobylé osady Pereš, Riegler, Hrúšťov a Fízeš a postupne sa rozrastajúca novodobá osada Nový Cabaj.Podľa jazykovedca a slavistu Jána Stanislava je názov Cabaj odvodený od ľudového pomenovania šantivého, dobiedzavého chlapca. Meno Cabaj patrilo aj zemianskej rodine Czabaiovcov. Jeden z jej členov, Tomáš, prednášal začiatkom 15. storočia na Viedenskej univerzite metafyziku. Meno obce Čápor sa zasa odvodzuje od slova capnúť a súvisí s pastierskym bičom s krátkou rukoväťou, ktorý bol nazývaný čapor.Prvá písomná zmienka o Cabaji je v Zoborskej listine z roku 1113, Čápor sa po prvý raz spomína v listine ostrihomského arcibiskupa Martíria z roku 1156, ktorou dáva ostrihomským kanonikom desiatky zo 70 dedín, aby zažehnal ich časté hladovanie. Samotné osídlenie tejto oblasti však siaha až do mladšej doby kamennej, čo potvrdzujú aj výsledky archeologických nálezov. V okolí obce sa našli pamiatky z rôznych období praveku. Významným nálezom bola mohyla z doby bronzovej i stredoveké pohrebisko z 11. storočia.Obce Cabaj a Čápor boli po prvý raz zlúčené v roku 1924. Dovtedy sa dlhé storočia vyvíjali samostatne. Zatiaľ čo Cabaj patril podľa dochovanej listiny z roku 1248 k Nitrianskemu hradu, Čápor bol majetkom Nitrianskej kapituly a neskôr Nitrianskeho biskupstva. Starosta obce Jozef Ligač pripomenul, že rozdielni vlastníci dedín spôsobili, že vývoj v oboch obciach bol odlišný.vysvetlil Ligač.Čápor bol biskupským majetkom, ktorý sa podľa cirkevného práva nesmel deliť. Ak sa teda aj niektorý Čáporan vyznamenal a kráľ ho povýšil do zemianskeho stavu, nemohol dostať za odmenu pôdu v čáporskom chotári.povedal o rozdielnom vývoji Cabaja a Čápora Ligač. Kvôli nemu v Čápore nežil ani jeden zeman, zatiaľ čo v Cabaji bolo podľa daňového súpisu z 18. storočia 16 zemianskych rodín. K najbohatším patrili Gellérdovci, ktorí si okrem paholkov mohli dovoliť aj 14 sluhov.Aj napriek tomu, že Cabaj-Čápor už niekoľko desaťročí existuje ako jedna obec, viacerí jej obyvatelia priznávajú, že predovšetkým starší ľudia stále vnímajú rozdiel medzi Cabajčanmi a Čáporčanmi. Podľa starostu preto aj obecné zastupiteľstvo pri svojich rozhodnutiach dbá na to, aby sa obe časti dediny rozvíjali rovnako a peniaze z rozpočtu boli vynakladané spravodlivo.dodal Ligač.Lesíky, polia a zvlnené pahorky tvoria krajinu v okolí dediny Cabaj-Čápor. Pre ľudí, ktorí majú radi nenáročnú prímestskú turistiku, je príroda a terén pri tejto obci neďaleko Nitry ideálnym cieľom.Turistov sem privedie cyklistická trasa, ktorú zriadil Nitriansky samosprávny kraj. Vedie od Ivanky pri Nitre, cez osadu Fízeš až do Svätoplukova, Mojmíroviec, Štefanovičovej a Poľného Kesova.uviedol starosta obce Jozef Ligač.Záujemcovia, ktorí si chcú zajazdiť na koňoch, môžu navštíviť Ranč Nové sedlo v osade Fízeš, ktorá sa nachádza na značenej cykloceste.povedal Ligač.Pripomenul, že za návštevu stojí aj samotná obec. Nachádza sa v nej národná kultúrna pamiatka, ktorú miestni nazývajú Wagnerov kaštieľ, podľa statkára, ktorý bol jeho posledným majiteľom. Mená jeho predchodcov nie sú známe. Vznik barokovo-klasicistického kaštieľa je datovaný do konca 18. storočia, opravovaný bol v druhej polovici 19. storočia. Ďalšou rekonštrukciou prešiel v roku 2004. V súčasnosti slúži ako zdravotné stredisko a miesto na menšie rodinné oslavy. Schádzajú sa tu aj skauti i členovia seniorských organizácií.V obci sa nachádzajú aj dva kostoly pochádzajúce z 18. storočia. Farským je Kostol svätého Michala archanjela, postavený v roku 1780 vo vtedy samostatnej obci Čápor.dodal Ligač.Obyvatelia obce Cabaj-Čápor neďaleko Nitry majú bohatý kultúrny život. Vďaka iniciatíve viacerých kultúrnych a športových organizácií i pomoci zo strany obce sa tu koná množstvo podujatí. Mnohé z nich majú niekoľkoročnú tradíciu a stali sa známe aj v širokom okolí.K najväčším podujatiam patrí Štrúdľa cup, ktorý sa koná pravidelne na jeseň. Tento rok sa uskutočnil 12. novembra už jeho 11. ročník. Gazdinky z obce i širokého okolia tu súťažia o Putovný pohár v pečení štrúdieľ.Súťaž sa postupne stáva čoraz známejšou a pravidelne sa na nej zúčastňujú aj tímy z iných obcí.uviedol starosta obce Jozef Ligač.Okrem súťaže v pečení štrúdieľ organizuje obec pravidelne aj Guláš cup a ďalšie tradičné podujatia. Popri fašiangových slávnostiach je to aj obecná zabíjačka či vlani po prvý raz zorganizovaný Gospel fest.O kultúru v obci Cabaj-Čápor sa starajú aj dva spevokoly, Úsmev a Nádej. Spolu so zbormi z iných obcí sa pravidelne zúčastňujú na miestnej prehliadke speváckych súborov s názvom Spievaj, že si spievaj.povedal Ligač.Obec Cabaj-Čápor neďaleko Nitry bola ešte pred niekoľkými rokmi v atletickom svete veľmi známou. Preslávili ju bežecké preteky, na ktorých pravidelne štartovali nielen najlepší bežci v bývalom Československu, ale aj atléti zo zahraničia. Nechýbali medzi nimi ani majstri Európy a olympijskí víťazi.Tunajšie preteky vznikli ako dobrovoľnícka aktivita nadšencov pod vedením Vladimíra Moravčíka, rodáka z obce a aktívneho atléta. Prvý ročník zorganizovali 24. novembra 1973. Už nasledujúci bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v cezpoľnom behu a tretí ročník komentoval Gabo Zelenay a Výbor atletického zväzu v Prahe rozhodol, že v Cabaji-Čápore sa uskutočnia v roku 1976 Majstrovstvá Československa v cezpoľnom behu.Nasledujúci ročník pretekov už niesol názov Grand Prix Cabaj-Čápor, pod ktorým sa stal známym pre bežcov z celej Európy. V roku 1978 tu po prvý raz štartoval napríklad dvojnásobný olympijský víťaz Waldemar Cierpinski z NDR, ktorý tu pretekal s atlétmi z ďalších desiatich krajín a s československou bežeckou špičkou. V ďalších rokoch už v Cabaji-Čápore štartoval okrem Cierpinského aj majster Európy Leonid Moseev, víťaz Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach Vadim Sidorov či víťazka olympiády v Soule Oľga Bondarenková-Krencerová.Podľa slov starostu obce Jozefa Ligača, väčšina účastníkov pretekov vôbec nevedela, že celá organizácia podujatia je iba na pleciach dobrovoľníkov.uviedol Ligač. Ako dôkaz ukázal preklad zápisu vedúceho švédskej výpravy Kenta Andersona na jednom z ročníkov Grand Prix Cabaj-Čápor.konštatuje sa v zápise.Bežecké preteky Grand Prix Cabaj-Čápor sa stali pevnou súčasťou kalendára Európskej atletickej federácie. Po úspešných 18 ročníkoch a po zmene režimu sa však z finančných dôvodov prestali organizovať.dodal Ligač.Zrekonštruovať materské školy, zmodernizovať osvetlenie a postupne ozdraviť hospodárenie. To sú plány, ktoré momentálne patria k prioritám vedenia obce Cabaj-Čápor v Nitrianskom okrese.Dedina hospodári s ročným rozpočtom približne dva milióny eur. Aj napriek tomu, že pravidelne dosahuje prebytok, ešte pred pár rokmi hrozila obci Cabaj-Čápor nútená správa. Problémy sa začali pre projekt budovania kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV) za viac ako osem miliónov eur.V roku 2010 sa začalo s výstavbou a o dva roky neskôr už bola centrálna časť obce odkanalizovaná, dokončená bola aj ČOV.vysvetlil starosta Jozef Ligač, ktorý ako zástupca starostu nastúpil do úradu v júni 2011, tesne pred začiatkom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.Obci sa napokon v roku 2014 podarilo úver získať a hoci sa neúmerne zadlžila, dostala sa z ozdravného režimu a vyhla sa nútenej správe.uviedol starosta.Ako pripomenul, nedávno sa podarilo v obci rozšíriť kapacitu jednej z dvoch materských škôl o jednu triedu, postupne sa opravujú aj budovy škôlok.skonštatoval Ligač.Momentálne čaká obec rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré je už v zlom technickom stave. Projekt, s ktorým sa uchádzali v roku 2015 o nenávratný finančný príspevok, mal rozpočet vo výške 600.000 eur. Aj napriek tomu, že sa obci dotáciu podarilo získať, musela sa jej vzdať.Dôvodom bol mimoriadne krátky termín na realizáciu projektu.skonštatoval Ligač.Vedenie obce nechcelo riskovať, že projekt nebude ukončený v stanovenom termíne, rozhodlo sa dotáciu vrátiť a zmodernizovať verejné osvetlenie vlastnými silami.dodal starosta.