Čáry profitujú z EÚ, na účasti vo voľbách sa to neprejavuje

Čáry 25. mája (TASR) – V obci Čáry v okrese Senica bola v predchádzajúcich troch voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nízka volebná účasť pod celoslovenským priemerom. A to napriek tomu, že obec je úspešná v získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ).



V obci bola v roku 2014 volebná účasť do EP 5,88 percenta. Ani v predchádzajúcich voľbách do EP nebola o moc vyššia, keď v roku 2009 a 2004 bola len tesne nad 10 percent. "Obec Čáry je v poslednom období úspešná v čerpaní fondov z Európskej únie, ale nedokážem odhadnúť, či to bude mať vplyv na zvýšenú účasť v týchto voľbách. Väčší vplyv prisudzujem tomu, že sú voľby podstatne viac komunikované a viac sledované, keďže diskusie pred nimi boli výrazne častejšie," uviedol pre TASR starosta obce Čáry Martin Královič.



Obec za rok 2017 čerpala finančné prostriedky z Európskej únie v sume približne 370.000 eur. "Pri veľkosti našej obce a nášho rozpočtu je to významná finančná investícia. Takže v tomto smere je EÚ pre našu obec dôležitá, ale neviem, ako to vnímajú občania obce v kontexte s voľbami. Dúfam, že kladne a využijú možnosť ísť voliť do Európskeho parlamentu," dodal starosta.



Ako doplnil, z prostriedkov Európskej únie sa v obci podarilo kompletne zrekonštruovať kultúrny dom a verejné osvetlenie. "Teraz nás čaká stavba komunitného centra. Aj v tomto prípade ide o finančné zdroje z prostriedkov Európskej únie. Takisto máme podané ďalšie projekty, ktoré sú v posudzovacom procese," doplnil Královič.