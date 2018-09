Financie na realizáciu projektu získala samospráva z fondov Európskej únie.

Prievidza 25. septembra (TASR) - Časť autobusovej stanice v Prievidzi prejde rekonštrukciou. Motoristi sa dočkajú i nových parkovacích miest, tie vzniknú v jej blízkosti pri takzvanej deviatej koľaji. Financie na realizáciu projektu získala samospráva z fondov Európskej únie, informovali v utorok na brífingu zástupcovia mesta a dopravcu.



"Mestu Prievidza sa podarilo získať finančné prostriedky v objeme zhruba 850.000 eur, ktoré budú použité na zlepšenie kvality cestovania, vybudovanie záchytného parkoviska a rekonštrukcie priestoru týkajúceho sa mestskej hromadnej dopravy (MHD)," povedala primátorka Katarína Macháčková.



V rámci projektu pôjde podľa nej najmä o vybudovanie parkoviska, ktoré mestu veľa rokov chýbalo, pretože Prievidza je dopravným uzlom, ktorý využívajú nielen obyvatelia mesta, ale aj okolitých obcí a miest.



Záchytné parkovisko pri deviatej koľaji bude mať vyše 60 miest, súčasťou projektu je i vybudovanie chodníkov, verejného osvetlenia, osadenie mobiliáru. Pozemok má v nájme mesto od Železníc SR, štátnej spoločnosti zaň bude po novom platiť asi 500 eur ročne. Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice bude zase zahŕňať výmenu spevnených plôch, rekonštrukciu verejného osvetlenia, výmenu mobiliáru a dopravného značenia.



Rekonštrukciu priestoru stanice a vybudovanie záchytného parkoviska bude radnica financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 885.000 eur, nenávratný finančný príspevok predstavuje 841.000 eur a mesto bude projekt spolufinancovať sumou 45.000 eur.



Finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorý mala prievidzská samospráva pripravený viac rokov, získala na druhý raz. "Projekt máme pripravený až do fázy stavebného povolenia, to znamená, že reálne na budúci rok sa bude môcť začať s prácami," dodala Macháčková.



Rekonštrukcia časti autobusovej stanice nie je jediným projektom v oblasti dopravy, ktorý budú v Prievidzi financovať z eurofondov. SAD Prievidza schválil riadiaci orgán v rámci IROP nenávratný finančný príspevok vo výške 503.038,80 eura. "Tieto prostriedky sú určené na technologickú obnovu. Budú sa týkať jednak výmeny dispečerského pracoviska, výmeny elektronických pokladníc v autobusoch a informačných systémov na stanici. Práve informačné systémy sa dotýkajú tejto obnovy. Pôjde taktiež o ich výmenu, pričom bude to technologicky na lepšej úrovni. Elektronické pokladnice budú mať zmenu GPS, to znamená, že budú tam ďalšie informácie, ktoré sa využijú," spresnil generálny riaditeľ SAD Michal Danko.