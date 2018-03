Časť Starého zámku zahaľuje lešenie, opravujú strechu presbytéria

Podľa riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Jozefa Labudu by sa tento rok mali dočkať opravy aj ďalšie časti strechy tejto pamiatky.

Banská Štiavnica 26. marca (TASR) - Časť Starého zámku v Banskej Štiavnici zahaľuje v týchto dňoch lešenie. Pracuje sa tu totiž na oprave strechy presbytéria. Podľa riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Jozefa Labudu by sa tento rok mali dočkať opravy aj ďalšie časti strechy tejto pamiatky.



Na opravu šindľa na presbytériu, čo je časť bývalého románsko-gotického kostola, použilo múzeum prostriedky, ktoré od svojho zriaďovateľa získalo na tento účel ešte v minulom roku. Podľa zverejnenej zmluvy je cena diela približne 27.392 eur. S prípravnými prácami sa začalo minulý týždeň, podľa Labudu by výmena šindľa mala byť hotová do konca mája. Dodal, že práce nijako neovplyvnia návštevné hodiny.



Keďže múzeum získalo na opravu strechy Starého zámku finančné prostriedky aj tento rok, v oprave strechy citadely bude pokračovať. Labuda zároveň avizoval, že od ministerstva životného prostredia ako zriaďovateľa má múzeum prísľub aj na ďalšie finančné prostriedky, ktoré chcú použiť opravy budov v správe múzea. Podľa Labudu je napríklad potrebné opraviť strechu nad garážami v objekte Kammerhofu, dubové dosky v pochôdzkovej časti dedičnej štôlne Glanzenberg či vstupné schodisko do Nového zámku.



Opravy sa dočká aj presklená budova v tvare pyramídy v Banskom múzeu v prírode. Na tento účel už podľa riaditeľa múzeum získalo 45.000 eur. Aj napriek tomu, že ide o relatívnu novú stavbu, má poškodené sklo a preto do nej zateká.