ČELNÁ ZRÁŽKA: Obaja vodiči skončili v nemocnici

Vodičovi zo Zlatých Moraviec namerala polícia 0,76 mg/l alkoholu v dychu, čo je 1,58 promile.

Dolné Orešany 11. apríla (TASR) – Polícia zasahovala v stredu (10. 4.) vo večerných hodinách pri vážnej dopravnej nehode medzi obcami Dolné Orešany a Doľany. TASR o tom informovala vo štvrtok hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



Vodič z okresu Zlaté Moravce viedol osobné vozidlo smerom do Dolian. "Na rovnom úseku cesty 38-ročný vodič prešiel z nezistených príčin do protismeru. Oprotiidúci 22-ročný vodič v snahe vyhnúť sa zrážke, strhol riadenie, napriek tomu došlo k čelnej zrážke," uviedla Linkešová.



Polícia vykonala u oboch vodičov dychové skúšky na alkohol. Vodičovi zo Zlatých Moraviec namerala 0,76 mg/l alkoholu v dychu, čo je 1,58 promile. U druhého vodiča bola dychová skúška negatívna. Obaja vodiči utrpeli zranenia, previezli ich do nemocnice.



"Starší muž mal ťažké zranenia, mladší ľahké. Vodič zo Zlatých Moraviec je podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Zákon stanovuje v tomto prípade trest odňatia slobody až na dva roky," doplnila krajská policajná hovorkyňa.