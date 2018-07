Centrálne námestie v Trstenej ožíva tradičným Škapuliarskym jarmokom

Škapuliarsky jarmok je jedným z dvoch tradičných jarmokov, ktoré sa každoročne konajú v Trstenej. Jarmoky a trhy majú v meste dlhú tradíciu, ktorá siaha do čias založenia mesta.

Trstená 13. júla (TASR) – Námestie M. R. Štefánika v Trstenej v piatok ožíva tradičným Škapuliarskym jarmokom. Návštevníci tu nájdu ukážky práce remeselníkov, cukrovinky, slovenské výrobky či ručné práce. Pripravená je aj ľudová muzika a kultúrny program. Ten sa začne popoludní slávnostným privítaním návštevníkov a účinkujúcich.



O 15.30 h. nasleduje vystúpenie goralskej muziky Čeľadník z Hladovky. „O 16.45 h. privítame jednu z legiend československej populárnej hudobnej scény Petra a Júliu Hečkovcov, o 18.15 h. vystúpi hudobná skupina Shock Band z Dolného Kubína,“ uviedla pre TASR Katarína Šefčíková z oddelenia kultúry na tamojšom mestskom úrade. Program svojim vystúpením ukončí skupina 4Others.



Škapuliarsky jarmok je jedným z dvoch tradičných jarmokov, ktoré sa každoročne konajú v Trstenej. Jarmoky a trhy majú v meste dlhú tradíciu, ktorá siaha do čias založenia mesta. „Trhy sa v Trstenej konali už od roku 1371, kedy v šoltýskej listine Scheankomir notár uhorského palatína Ladislava priznáva Šoltýsom okrem iných rozsiahlych práv aj právo trhov. Šoltýska rodina si toto právo udržala až do roku 1609, kedy kráľ Matej II. Habsburský udelil právo štyroch výročných trhov. Jeden z nich sa koná práve dnes,“ priblížila Šefčíková.



Dodala, že jarmoky znamenali pre Trstenú v minulosti dôležitý zdroj príjmov. Rozvoju obchodu prispelo aj to, že Trstená ležala na významnej obchodnej ceste vedúcej z Uhorska do Poľska.