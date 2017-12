Centrum včasnej intervencie v Bratislave by mohlo mať nové priestory

Výzva na predkladanie projektov sa očakáva v 1. polroku budúceho roka.

Bratislava 25. decembra (TASR) – Centrum včasnej intervencie (CVI), ktoré v súčasnosti sídli v bratislavskom Novom Meste na Hálkovej ulici, by sa mohlo v budúcnosti presťahovať do nových priestorov. Tie plánuje miestna samospráva vytvoriť v dlhodobo nevyužívanej budove bývalého Kultúrneho strediska na Makovického ulici. "Mestská časť túto budovu, ktorej je správcom, plánuje zrekonštruovať," uviedol pre TASR novomestský starosta Rudolf Kusý.



V budúcich priestoroch by malo byť CVI na základe návrhu zmluvy o partnerstve. Vzájomnú spoluprácu schválili novomestskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. "Rekonštrukcia budovy je plánovaná s finančným krytím z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 – 2020 pre Bratislavský samosprávny kraj," priblížil Kusý s tým, že projekt na získanie finančných prostriedkov predloží mestská časť v roku 2018. Výzva na predkladanie projektov sa očakáva v 1. polroku budúceho roka. "Konkrétnejšie informácie o financiách a termínoch v tejto chvíli ešte nie sú známe," dodal Kusý.



Centrum včasnej intervencie pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. A to napríklad formou ambulantných služieb včas identifikovať problémy dieťaťa a riešiť ich. CVI svojou činnosťou zastrešuje komplex služieb, ktorý integruje rôzne možnosti podpory orientované na rodinu, dieťa, ale aj ich užšie a širšie sociálne prostredie.