Cenu A. Güntherovej-Mayerovej získajú štyria laureáti

Červený Kláštor 27. apríla (TASR) – Ocenenie Pamiatkového úradu SR – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2019 získajú štyria laureáti. Slávnostné udeľovanie sa uskutoční v Kostole sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore. Tohtoročných laureátov ceny za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky vybrali členovia poroty zo siedmich nominácií. Informovala o tom tajomníčka komisie na udelenie tejto ceny za rok 2019 Katarína Lacková z Pamiatkového úradu SR.



Prvou ocenenou je Edita Kušnierová. „Ako lektorka pôsobila v Múzeu Betliar, od roku 1970 do roku 1981 pracovala na Okresnej správe pamiatkovej starostlivosti Rožňava. Ako historička – dokumentátorka sa uplatnila v Múzeu vo sv. Antone a ako samostatná odborná referentka v Matici slovenskej Martin – Literárnom múzeu Brodzany v rokoch 1981 až 1988," priblížila Lacková. Neskôr pracovala v Baníckom múzeu Rožňava, potom bola zamestnankyňou tamojšieho regionálneho pracoviska Pamiatkového ústavu Bratislava. „Od roku 2002 pracovala na Krajskom pamiatkovom ústave Košice až do odchodu do dôchodku v roku 2009," doplnila.



Ako ďalej uviedla, od roku 1970 sa venovala aj publikačnej činnosti. „Prednášala na rôznych odborných konferenciách a seminároch, pripravila scenáre k dokumentárnym televíznym filmom, je autorkou a spoluautorkou viacerých výstav. Po celoživotnej múzejnej a pamiatkarskej praxi aj v dôchodku aktívne pracuje v občianskych združeniach zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok, dodnes prednáša a publikuje, čím pokračuje v celoživotnej práci popularizácie kultúrneho dedičstva Slovenska a zvlášť Gemera," spomenula Lacková.



Dušan Tóth, ktorý je ďalším z ocenených, má podľa tajomníčky komisie za sebou dlhoročnú kariéru v oblasti dokumentovania pamiatkových objektov. „Stál pri zrode Oddelenia grafickej dokumentácie v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v roku 1992 a neskôr aj pri zrode Odboru a Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie na Pamiatkovom úrade SR," priblížila. Pod jeho vedením bolo zdokumentovaných viac ako 350 objektov a rovnako tak vzniklo pod jeho taktovkou 400 digitálnych objektov.



Ocenenie in memoriam získa Jan (Ješek) Hofman, ktorý bol prvým referentom pre otázky pamiatkovej starostlivosti Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, bol od roku 1922 jeho vedúcim pracovníkom. „V rokoch 1926 až 1938 pracoval ako prednosta Štátneho úradu pre ochranu pamiatok na Slovensku. Súčasne pôsobil ako prvý lektor pamiatkovej starostlivosti v seminári dejín umenia na bratislavskej univerzite. Bol editorom bibliografií teórie pamiatkovej starostlivosti a ochrany, konzervácie a reštaurovania pamiatok a spoluzakladateľ Slovenského múzea v Bratislave," uviedla Lacková. Podľa jej ďalších slov publikoval v mnohých periodikách, absolvoval študijné cesty po Európe a USA. „Bol členom rôznych československých vedeckých spoločností. Je považovaný za zakladateľa pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Tento rok oslavujeme 100. výročie od príchodu Jana Hofmana na Slovensko," dodala.



Cenu in memoriam získa aj Vendelín Jankovič, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti pamiatkovej starostlivosti druhej polovice 20. storočia na Slovensku. „V roku 1946 sa zaradil k zakladateľom Slovenskej historickej spoločnosti a stal sa jej prvým vedeckým tajomníkom. V roku 1959 nastúpil do Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSaOP) v Bratislave," ozrejmila tajomníčka komisie. Vďaka vynikajúcim znalostiam a perfektnej orientácii v problematike ochrany pamiatok sa podľa jej ďalších slov postupne zaradil medzi najuznávanejších odborníkov modernej monumentológie. „Bol jedným z prvých, ktorí sa systematicky venovali dejinám ochrany pamiatok v Uhorsku a na Slovensku. K propagácii a popularizácii nášho kultúrneho dedičstva prispieval množstvom významných publikácií a článkov. Tento rok uplynie 60 rokov od jeho nástupu na SÚPSaOP," uzavrela.