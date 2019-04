Ceny bytov a domov v regióne Nitry sú na podobnej úrovni

Cena rodinných domov v okrese Nitra 121.000 eur v 1. kvartáli 2015, 121.300 eur v 1. kvartáli 2016, 137.500 eur v 1. kvartáli 2017, 148.600 eur v 1. kvartáli 2018 a 154.600 eur v 1. kvartáli 2019.

Bratislava/Nitra 27. apríla (TASR) - V súčasnosti sú ceny viacizbových bytov na takej úrovni, že za podobnú cenu si dokážu klienti zaobstarať menší rodinný dom s pozemkom v blízkom okolí krajského mesta Nitra, ktoré sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja. Pre TASR to uviedol člen Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) z tohto regiónu.



V tejto súvislosti asociácia dodala, že trend vyrovnávania cien bytov a domov v Nitre je porovnateľný s ostatnými krajskými mestami.



V mnohých okolitých obciach ponúkajú developeri bývanie v novostavbách rodinných domov. "Ponuka nehnuteľností sa v tomto segmente zvýšila. Dá sa povedať, že súčasný development rodinných domov vyplynul z vysokých cien bytov v Nitre," konštatoval člen NARKS. Podľa neho je na klientovi, či sa rozhodne byt predať a vymeniť ho za rodinný dom. Takýto trend badať v Nitre.



Kým ceny domov v Nitre stúpli počas štyroch rokov približne o 28 %, pri cenách bytov bol nárast takmer dvojnásobný, priblížila asociácia. Ceny 3-izbových bytov vzrástli v rovnakom období o 50 %, pri 4-izbových bytoch, ktoré možno rozlohou prirovnať k menšiemu rodinnému domu, to bolo o vyše 70 %. "Ak porovnáme súčasnú priemernú cenu 4-izbového bytu v Nitre vo výške 132.000 eur s cenou 154.600 eur za dom s pozemkom, je to pomer, pri ktorom sa už oplatí uvažovať nad kúpou domu," uviedla asociácia.



Z pohľadu jej štatistík bola priemerná cena rodinných domov v okrese Nitra 121.000 eur v 1. kvartáli 2015, 121.300 eur v 1. kvartáli 2016, 137.500 eur v 1. kvartáli 2017, 148.600 eur v 1. kvartáli 2018 a 154.600 eur v 1. kvartáli 2019.