Ceny niektorých lístkov lanovky na Kamzík sa mierne zvýšili

Bratislava 20. apríla (TASR) – Niektoré lístky lanovky, ktorá premáva medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste, sa mierne zvýšili, a to prvýkrát od roku 2005. Týka sa to obojsmerného cestovného lístka a jednosmerného lístka pre cyklistov na tri jazdy, ktorých cena je po novom vyššia o jedno euro. Ceny ostatných lístkov zostávajú na doterajšej hodnote, vrátane najpopulárnejšieho jednosmerného lístka.



"Lanovku prevádzkuje mestská časť prostredníctvom svojej organizácie EKO-podnik VPS vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov. K zvýšeniu cien niektorých lístkov sme pristúpili z dôvodu, že lanovka a jej obslužné objekty a zariadenia si vyžadujú nevyhnutné investície," uviedol pre TASR novomestský hovorca Marek Tettinger, s tým, že mestská časť týmto opatrením očakáva zvýšenie príjmov od zhruba 20.000 eur ročne.



V tomto roku plánuje samospráva investovať približne 15.000 eur do nových turniketov, ďalšie investície pôjdu na odstránenie havarijného stavu strechy hornej budovy lanovky. V tomto prípade sa odhadujú náklady na 40.000 eur. "Havarijný stav strechy budeme riešiť v priebehu dvoch mesiacov. Chceme, aby strecha bola hotová do letných prázdnin. V budúcnosti chceme, aby bola využívaná aj ako výhľadňa," priblížil Tettinger.



V budúcnosti plánuje mestská časť aj obnovu dolnej stanice lanovky, v roku 2019 by to mala byť rekonštrukcia alebo výstavba nových schodov. Dolná stanica pritom bezprostredne susedí so skeletom bývalej reštaurácie Snežienka. V súvislosti s ním funguje špeciálna komisia, ktorá pracuje na podmienkach verejnej obchodnej súťaže na riešenie tohto objektu. "Riaditeľ EKO-podniku VPS navrhol na základe súhlasu tejto komisie zakomponovať do jej pôsobnosti aj problematiku hornej a dolnej stanice lanovky, ktorá so Snežienkou bezprostredne susedí," doplnil Tettinger.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti, tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún. Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti. Návštevnosť lanovky sa postupne zvyšuje, v roku 2017 previezla takmer 32.000 pasažierov, z toho takmer dve tisícky cyklistov.