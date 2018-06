Českí výtvarníci žijúci v SR výstavou oslavujú dvojnásobné výročie

Českí rodáci v súčasnom seniorskom veku študovali prevažne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, mnohí z nich sa tu usadili a žijú doteraz.

Bratislava 7. júna (TASR) – Veľkou expozíciou výtvarného umenia si Český spolek Bratislava pripomína 100. výročie vzniku Československa aj svoje 25. jubileum. V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave je to prehliadka prevažne novej tvorby umelcov českého, moravského a sliezskeho pôvodu žijúcich v hlavnom meste SR a okolí.



"Prezentujeme výber diel 31 výtvarníkov, ktorí nadväzujú na hodnoty európskej aj československej výtvarnej kultúry. Obrazy a objekty sú od žijúcich autorov. Jediná výnimka je Blanka Votavová, ktorá nás pred tromi týždňami opustila. Pozoruhodné je generačné rozpätie autorov od Miloša Šimurdu ročník 1924, ktorý bol na vernisáži, až po študentku Kristýnu Smrčkovú narodenú v roku 1994. Teda rozdiel 70 rokov takmer ako Československá republika," na stredajšom (6.6.) otvorení výstavy to pre TASR povedal jej kurátor Bohumír Bachratý.



Výnimočnosť podujatia potvrdil hudobný hosť - legendárna moravská skupina Jiřího Pavlicu Hradišťan, ktorá po úspešnom hodinovom koncerte v zaplnenom štúdiu 5 musela pridávať.



Všetci vystavujúci sú absolventi rôznych českých a slovenských umeleckých škôl. Českí rodáci v súčasnom seniorskom veku študovali prevažne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, mnohí z nich sa tu usadili a žijú doteraz. Po rozdelení spoločného štátu sa združili do viacerých spolkov na Slovensku a okrem desiatok výstav organizovali sympózia a ďalšiu kultúrno-spoločenskú činnosť. Určité obdobie (1998-2007) to mapoval mesačník Česká beseda.



Aj o tejto činnosti informuje katalóg k výstave. Zároveň predstavuje všetkých vystavujúcich s uvedením prezentovaných diel. Najviac je malieb, ale je tam i kresba, grafika, plastika, socha, keramika, sklo, textil, šperky a fotografia. Precízny menný register v katalógu uvádza zoznam vyše 200 výtvarných umelcov narodených na českom území s ich slovenskými pedagogickými a inými aktivitami.



Výstava je pod záštitou niekdajšej veľvyslankyne ČR na Slovensku Livie Klausovej s finančným prispením Ministerstva zahraničných vecí ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, s podporou RTVS a starostu bratislavského Starého Mesta Radoslava Števčíka. Potrvá do 30. júna.