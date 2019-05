Cesta k Ochtinskej aragonitovej jaskyni má byť hotová do konca mája

Na opravu cesty získala Ochtiná príspevok vo výške takmer 180.000 eur od Úradu vlády SR prostredníctvom Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava.

Ochtiná/Jelšava 13. mája (TASR) – Koncom mája by mala byť dokončená rekonštrukcia druhej časti prístupovej komunikácie k Ochtinskej aragonitovej jaskyni v okrese Rožňava, ktorá je jednou z najvyhľadávanejších turistických atrakcií na Gemeri. TASR o tom informoval starosta Ochtinej Július Rusnák.



„Som rád ako obyvateľ tohto regiónu aj starosta obce, po ktorej má jaskyňa meno, že konečne dostane prístupovú cestu, akú si zaslúži. Pamätám si, že v zlom stave bola minimálne posledných 20 rokov,“ podotkol Rusnák.



Dodal, že zhotoviteľ má oficiálne čas na dokončenie komunikácie až do konca júna, po vzájomnej dohode však vyšiel obci v ústrety. „Snaží sa to urobiť čím skôr, aby turisti a návštevníci jaskyne boli čo najmenej obmedzovaní. Síce nám v poslednom období neprialo počasie a stále pršalo, napriek tomu sa robotníci snažili a robili, čo sa dalo,“ uviedol starosta.



Na opravu cesty získala Ochtiná príspevok vo výške takmer 180.000 eur od Úradu vlády SR prostredníctvom Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Obnovu komunikácie však skomplikovala skutočnosť, že leží v katastroch dvoch obcí, Jelšavy a Ochtinej, a zároveň aj v dvoch samosprávnych krajoch – Banskobystrickom a Košickom.



Jej prvá časť preto bola opravená už vlani, keď na ňu jelšavská samospráva dostala prostriedky vďaka úspešnému projektu, keďže časť prístupovej komunikácie je aj požiarnou cestou.



„Najprv to síce vyzeralo, že z toho nič nebude, pretože tento náš projekt bol najprv v hodnotení troška mimo. Dali sme však odvolanie a požiadali sme, aby bol znovu prehodnotený. Nakoniec bol úspešne posúdený a zrealizovali sme našu časť skôr,“ uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár, podľa ktorého šlo na opravu ich časti cesty zhruba 200.000 eur.



„Robila to renomovaná firma, ktorá odviedla kvalitnú prácu. Podľa mňa je s tým pokoj na jelšavskej strane na dlhé roky,“ konštatoval primátor.



Prístupová cesta k Ochtinskej aragonitovej jaskyni meria viac ako dva kilometre. Začína sa odbočkou zo štátnej cesty II/526 v sedle Hrádok medzi Jelšavou a Štítnikom. Viac ako polovica jej trasy leží v katastri Jelšavy, zvyšok v katastri Ochtinej.