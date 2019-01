VODIČI POZOR: V Žilinskom kraji sa tvorí poľadovica

V okrese Martin na ceste I/18 je vyhlásený I. kalamitný stupeň. Horské priechody Donovaly a Šturec zostávajú pre sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky.

Žilina 14. januára (TASR) – Polícia upozorňuje motoristov na náhlu zmenu poveternostných podmienok a tvorbu poľadovice na cestách vo všetkých okresoch Žilinského kraja.



„Jazdite preto opatrne, so zreteľom na poveternostné podmienky a stav komunikácií. Operačné stredisko je v neustálom kontakte so správcami komunikácií,“ informovala v pondelok popoludní žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



V okrese Martin je vyhlásený I. kalamitný stupeň

V okrese Martin na ceste I/18 je vyhlásený I. kalamitný stupeň. Horské priechody Donovaly a Šturec zostávajú pre sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Cestári varujú aj pred tvorbou snehových jazykov na cestách v okolí Turčianskych Teplíc, na ceste I/66 Besník a v okolí Trstenej. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.