NDS sľubuje: Cestovanie po diaľnici D1 v Bratislave bude bezpečnejšie

Najskôr sa však vodiči musia pripraviť na obmedzenia.

Bratislava 5. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sľubuje, že cestovanie po diaľnici D1 v Bratislave a okolí bude bezpečnejšie a komfortnejšie. V piatok (7. 6.) začne s opravou vozovky D1 v úseku Mierová ulica - Senecká cesta a Bratislava - Senec. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



"V obidvoch opravovaných úsekoch bude oprava pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev," spresnila.



S dopravným obmedzením v úseku Mierová ulica – Senecká cesta treba počítať v pravom jazdnom páse diaľnice D1 v smere do Žiliny od piatka 22.00 h. Obmedzenie potrvá do pondelka (10. 6.) do 6.00 h.



Čiastočne uzavretý bude vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere do Bratislavy v úseku Bratislava – Senec. Obmedzenie začne v piatok od 17.00 h a potrvá do nedele (9. 6.) do 15.00 h.