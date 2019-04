Cestovný ruch v Bardejove a okolí narástol o viac ako päť percent

Kým v roku 2017 navštívilo a ubytovalo sa v regióne severovýchodného Slovenska 48.848 osôb, o rok neskôr to bolo už 51.555 osôb.

Bardejov 15. apríla (TASR) - V ubytovacích zariadeniach spadajúcich pod Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov zaznamenali v roku 2018 rast počtu návštevníkov o 5,54 percenta. Kým v roku 2017 navštívilo a ubytovalo sa v regióne severovýchodného Slovenska 48.848 osôb, o rok neskôr to bolo už 51.555 osôb. Zvýšil sa aj počet prenocovaní o 5,66 percenta a to z 330.932 v roku 2017 na 349.660 prenocovaní v roku 2018. Výška vybratej dane z ubytovania dosiahla 206.225 eur. V cestovnom ruchu v regióne bolo vlani zamestnaných 211 osôb. Informoval o tom riaditeľ OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek.



"Štatistické údaje o návštevnosti za roky 2017 a 2018 sú bez mesta Svidník, ktoré bolo prijaté za člena iba vlani. Nárast návštevnosti v regióne ovplyvnila predovšetkým vyššia kvalita ubytovacích a stravovacích služieb. Do určitej miery sa na tom podieľali aj kultúrne aktivity. Dôvodov, prečo je región Bardejova a Bardejovských Kúpeľov turisticky vyhľadávanou destináciou, je hneď niekoľko. Nikde inde na Slovensku nie je v rámci jedného regiónu taká široká ponuka historických pamiatok UNESCO, drevených kostolíkov, skanzenov, a to v kombinácii s prameňmi minerálnych vôd a známymi historickými kúpeľmi. V lete môžu turisti využívať množstvo turistických trás a cyklotrás," vyzdvihol Jančošek.



Turistický potenciál regiónu sa podľa jeho slov stále zvyšuje. Prijatím Svidníka sa ponuka výrazne obohatila o atrakcie vojenskej histórie spojenej predovšetkým s bojmi na Dukle.



Ako povedal, výsledkom činnosti OOCR v posledných rokoch je, že dĺžka obnovených značených turistických chodníkov v okolí Bardejova a Bardejovských Kúpeľov dosahuje takmer 40 kilometrov. Popri tom sa vybudovala a udržiava na tomto území aj sieť navzájom prepojených šiestich cyklotrás, s celkovou dĺžkou viac ako osem kilometrov. Tvoria ju štyri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka a najnovšie Herkules, Kyslíková cesta Mihaľov - Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K tomu sa obnovili aj desiatky altánkov, odpočívadiel a vybudovali sa oddychové a športové zóny pre deti.



V roku 2018 sa podľa Jančošeka podarilo OOCR Šariš – Bardejov úspešne realizovať množstvo projektov, ako napríklad obnovu rozhľadne Kamenná Hora, obnovu turistického okruhu Ostrá Hôrka, nový turistický singletrack Herkules pre cyklistov i peších Bardejov-Bardejovské Kúpele s dĺžkou približne 1,3 kilometra, obnovu drobnej turistickej infraštruktúry v areáli rekreačného jazierka v Bardejovských Kúpeľoch.



"Okrem toho sa OOCR Šariš – Bardejov ako partner podieľa na novej štvorjazyčnej cyklomape Aquavelo. Ide o 230-kilometrový úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szczawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou," dodal Jančošek.