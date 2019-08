Cestu medzi Partizánskym a Hradišťom začali rekonštruovať

Samospráva pripravuje i investíciu do chodníkov v blízkosti cesty, na ktorú čakala dva roky.

Partizánske 15. augusta (TASR) - Jeden z najvyťaženejších úsekov na území Trenčianskeho kraja, cesta II/579, ktorá spája Partizánske s Hradišťom, sa dočkala rekonštrukcie. Na práce čakali obyvatelia mesta a okolia približne dva roky, Trenčiansky samosprávny (TSK) ich bude financovať z fondov Európskej únie.



"Na rekonštrukciu cesty, ktorá je spojnicou komunikácií I/9 a I/64 čakali obyvatelia nielen mesta, ale i okolitých obcí veľmi dlho. Úsek je dlhý viac ako 7,1 kilometra a práce na ňom by mali trvať štyri mesiace," povedal vo štvrtok pri odovzdaní zhotoviteľovi stavby predseda TSK Jaroslav Baška.



Cena za rekonštrukciu komunikácie podľa neho predstavuje viac ako 2,6 milióna eur. "Aj keď pôvodná hodnota bola vyššia, pevne verím, že dodávateľovi, ktorý vyhral súťaž a podpísali sme s ním zmluvu, sa podarí za tieto finančné prostriedky aj rekonštrukciu urobiť a obhájiť," podotkol.



Projekt počíta i so zvýšením bezpečnosti na úseku. "Zásadne sa zmení stav cesty, ktorá v súčasnosti degraduje neuveriteľne rýchlo a jej stav sa zhoršuje každým týždňom. V prvom rade dôjde ku kompletnej výmene povrchov v rozsahu približne 65.000 metrov štvorcových (m2), čo je zásadné, v rozmere 11.000 m2 dochádza aj k výmene podložia, pretože cesta sa v niektorých úsekoch doslova stráca," načrtol Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava firmy Eurovia SK. Rekonštrukcia podľa neho počíta s úpravou krajníc, rozšírením odbočenia, vybuduje sa tam tiež nová dažďová kanalizácia, osadia sa zvodidlá, osvetlia sa priechody. "Cesta zostane na svojom mieste, základné parametre zostanú zachované, ale bude rádovo bezpečnejšia pre bežných motoristov a chodcov," doplnil.



"Cesta je v zlom stave. Po každej zimnej údržbe sme prosili Správu ciest TSK, aby urobili aspoň lokálne opravy tých najväčších výtlkov. Ľudia permanentne hromžili, nadávali," spomenul primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik. Zdržanie začiatku prác podľa neho spôsobilo opakovanie verejného obstarávania. "Proces prípravy projektov, odsúhlasenia samotnej realizácie je na Slovensku veľmi dlhý v porovnaní s tým, čo sa deje v Českej republike," poznamenal.



Samospráva pripravuje i investíciu do chodníkov v blízkosti cesty, na ktorú čakala dva roky. "Po tom, ako sa ukončí rekonštrukcia cesty II/579, bude mesto rekonštruovať pravostranné a ľavostranné chodníky v mestských častiach Veľké Bielice a Návojovce. Celkovo ide o dĺžku viac ako 1300 metrov. Zároveň mesto buduje aj nový chodník, ktorý bude prvý raz spojnicou medzi týmito dvoma mestskými časťami. Chodník bude mať dĺžku 336 metrov," dodal Božik.



Investície do chodníkov v súvislosti s rekonštrukciou cesty plánuje aj samospráva Hradišťa, potvrdil starosta Miloš Baránik.