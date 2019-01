Cestujúcich v MHD v Starej Ľubovni čakajú od februára zmeny

Dôvodom je zlepšenie služieb cestujúcim a zosúladenie spojov železničnej a autobusovej dopravy.

Stará Ľubovňa 30. januára (TASR) – Cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Starej Ľubovni čakajú od februára zmeny. Do platnosti totiž vstúpi nový cestovný poriadok, zmeny sa týkajú nielen jednotlivých spojov, ale aj počtu zastávok. Michal Žid z referátu investičných činností a dopravy staroľubovianskeho mestského úradu (MsÚ) uviedol, že zásadnými zmenami prešli dve linky MHD zabezpečované spoločnosťou DZS - M.K. TRANS, s.r.o., ktorá poskytuje tieto služby do konca roka 2019.



Dôvodom je zlepšenie služieb cestujúcim a zosúladenie spojov železničnej a autobusovej dopravy. "Trasy liniek zostali rovnaké - linka č. 1. premáva naďalej v smere Pienstav - sídlisko Západ - autobusová stanica - Ľubovniansky hrad a späť, linka č. 2. v smere autobusová stanica - sídlisko Západ - autobusová stanica - Tesla/Podsadek a späť. Pre slabé vyťaženie však niektoré spoje na oboch linkách zrušili a pribudli nové, ktorých cieľom bolo zabezpečiť lepšie napojenie na súčasné autobusové či vlakové spojenia. Tie boli doplnené aj v nedeľu popoludní, kedy je príchod MHD prispôsobený spojom na Poprad a Košice," konkretizoval Žid.



Dodal, že na trasách oboch liniek pribudli štyri nové zastávky, a to železničná stanica, cirkevná škola, Tesco a nový cintorín. V súvislosti so zastávkou pri novom cintoríne ide o výnimočný spoj, ktorý bude premávať vždy len v piatok počas pracovných dní na linke č. 1. s príchodom o 10.15 h a linke č. 2. o 12.30 h. "Ide o kompromisné riešenie, v rámci ktorého sme sa snažili zosúladiť požiadavku zo strany občanov, predovšetkým zlepšiť dostupnosť pietneho miesta pre staršiu generáciu, no zároveň zabezpečiť vyťaženosť a ekonomickú efektívnosť zavedenia daného spoja MHD," doplnil prednosta MsÚ Aleš Solár.



Na jednotlivých zastávkach budú umiestnené nové, prehľadnejšie grafikony, ktoré pre lepšiu orientáciu v spojoch MHD zahŕňajú predovšetkým zvýraznenie nástupnej zastávky. Radnica zvažovala aj zmenu názvov zastávok, keďže sú však súčasné označenia dobre známe nielen staršej, ale aj mladšej generácii, rozhodli sa ich zatiaľ ponechať. "Cestujúcim, aktívne využívajúcim služby MHD teda odporúčame oboznámiť sa so zmenami cestovného poriadku, ktoré budú platné od 1. februára už vopred. Cestovné poriadky vo formáte pdf nájdu občania na webovej stránke mesta," uzatvoril Solár.