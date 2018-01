Cesty Banskobystrického kraja sú zjazdné a väčšinou vlhké

Najviac snehu hlásia cestári v úseku Srdiečko – Bystrá v okrese Brezno, kde je na ceste utlačená snehová vrstva hrubá tri centimetre.

Banská Bystrica 7. januára (TASR) – Cesty na území Banskobystrického kraja (BBSK) sú zjazdné a ich povrch je väčšinou vlhký. Sneh na komunikáciách sa nachádza len v niektorých úsekoch. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky.



Najviac snehu hlásia cestári v úseku Srdiečko – Bystrá v okrese Brezno, kde je na ceste utlačená snehová vrstva hrubá tri centimetre. V tom istom okrese treba rátať s utlačeným snehom hrubým dva centimetre aj na komunikácii od Červenej skaly smerom do okresu Revúca a na horskom priechode Vrchslatina medzi Čiernym Balogom a Hriňovou v okrese Detva.



V Poltárskom okrese je podľa cestárov kašovitý sneh o hrúbke jedného centimetra miestami na ceste od Kokavy nad Rimavicou po hranicu s okresom Detva. Posledným cestným úsekom v BBSK so snehom je komunikácia od Kremnice na Skalku, kde SSC hlási miestami kašovitý sneh do hrúbky dvoch centimetrov.