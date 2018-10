Cez Nitriansku diecézu povedie Svätojakubská cesta Camino de Santiago

Súčasťou otvorenia úseku bude aj liturgické požehnanie pamätnej tabule, pútnických bedekrov a kredenciálov pútnika.

Nitra 10. októbra (TASR) – Cez Nitriansku diecézu povedie Svätojakubská cesta. Na vybudovaní úseku pútnickej cesty pod gesciou Nitrianskeho biskupstva spolupracovali mesto Nitra a Občianske združenie Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago. Slávnostné otvorenie úseku sa uskutoční pri príležitosti prvého výročia zápisu slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty do celoeurópskej siete v nedeľu 21. októbra.



„Súčasťou otvorenia úseku bude aj liturgické požehnanie pamätnej tabule, pútnických bedekrov a kredenciálov pútnika, ktoré vykoná veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Štefan Valo pri Mariánskom stĺpe na mieste, kde v rokoch 1232 až 1786 stál farský kostol sv. Jakuba,“ informoval diecézny koordinátor pre budovanie Svätojakubskej cesty Tibor Ujlacký.



Historickú trasu na Slovensku organizátori obnovujú pre novodobého pútnika. „Aby mal možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, aj krás Slovenska,“ skonštatoval Ujlacký. Zároveň prepájajú jednotlivé subjekty a organizácie, kultúrne a historické pamiatky, čím vytvárajú synergické efekty na podporu rozvoja putovania a pútnického turizmu na Slovensku. Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je žltá mušľa na modrom podklade.



Spolu s Jeruzalemom a Rímom bolo Santiago de Compostela hlavným pútnickým miestom kresťanského stredoveku až do 15. storočia. Hrob sv. Jakuba, uctievaného ako španielskeho patróna od 9. storočia, slúžil ako pútnické miesto celoeurópskeho významu. Keď od roku 1244 začali vládnuť v Jeruzaleme moslimovia, európski pútnici sa začali sústreďovať na Rím a Compostelu. V tom čase do Compostely prichádzalo ročne takmer pol milióna pútnikov. Púť sa realizovala ako prostriedok spásy a pokánia pre ťažké hriechy. Úcta relikvií svätých, o to viac apoštolov, bola v náboženskom rebríčku na veľmi vysokej úrovni a obľúbenosti medzi veriacimi.



V roku 1987 Rada Európy uznala pútnickú cestu do Santiaga de Compostela ako prvú európsku kultúrnu trasu a povzbudila regionálne orgány, aby obnovili pútnické trasy. V roku 1993 bola pútnická cesta do Santiaga de Compostela v Španielsku a v roku 1998 na území Francúzska zapísaná ako svetové kultúrne a prírodného dedičstvo UNESCO. Svätojakubská cesta je v súčasnosti najuznávanejšou kresťanskou pútnickou cestou na svete, kde v priebehu rokov putovali obyvatelia z viac ako 160 krajín z celého sveta. V roku 2015 bolo v pútnickej kancelárii, ktorá registruje všetkých prichádzajúcich pútnikov, registrovaných 262.516 pútnikov.