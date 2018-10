Cez víkend sa otvoria brány zrekonštruovaného kaštieľa v Hlohovci

Zámok, ktorý je oficiálne kaštieľom, chátral až do roku 2014, kedy začali s prácami na jeho obnove nadšenci z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec.

Hlohovec 29. októbra (TASR) - Prvý novembrový víkend v Hlohovci opätovne otvoria brány zrekonštruovaného kaštieľa. TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková.



Zámok, ktorý je oficiálne kaštieľom, chátral až do roku 2014, kedy začali s prácami na jeho obnove nadšenci z Občianskeho združenia Zámok Hlohovec. "Na konci roku 2015 prevzala iniciatívu na obnove tejto historickej pamiatky mestská samospráva, ktorá rekonštrukciu financuje z vlastného rozpočtu a získaných dotácií. Prvým krokom bolo dokončenie celkovej rekonštrukcie strechy. V decembri 2017 sa začalo s rekonštrukciou prvého a tretieho nadzemného podlažia," uviedla Hrinková.



Obnova sa dotýka väčšej polovice celého objektu. Priestory na treťom poschodí, ktoré budú vybavené čiastočne dobovým nábytkom zo zbierok Vlastivedného múzea, sa rekonštruujú do podoby, ako boli vyhotovené na začiatku 19. storočia. Majú odborne reštaurované steny, stropy i podlahy. Tam, kde to nešlo, boli vytvorené repliky.



V máji 2018 sa začalo s obnovou vnútorných fasád a celého nádvoria. Atmosféru nádvoria zámku dotvorí osvetlenie so špeciálnymi efektmi, ktorými bude možné na objekte vytvárať rôzne farebné scény. Úpravy sa realizovali aj v pivničných priestoroch, kde bude mať svoje miesto Hlohovský salón vín aj kaplnka.



Počas rekonštrukcie došlo aj k niekoľkým významným objavom. "Najzaujímavejšie sa uskutočnili z vonkajšej strany zámku, kde boli v roku 2017 objavené zvyšky opevnenia hradu. Najstaršie nálezy sa našli na nádvorí, kde bola objavená pec so zlomkami nádob z 12. a 13. storočia. Významné sú aj renesančné arkády, ktoré sú prezentované na chodbách. Okrem nich návštevníci uvidia na stenách aj pôvodné výmaľby zámku, niektoré už zo 17. storočia," informoval riaditeľ Vlastivedného múzea Jozef Urminský.



Súčasťou zámku budú expozície Vlastivedného múzea v Hlohovci, informačné centrum s kaviarňou a Hlohovský salón vín, ktorý bude prezentovať vína hlohovského regiónu. "Na prvom poschodí návštevníkov privíta výstava diel výtvarníčky Radky Hrabovskej a tiež výstava fotografií Erika Knoteka, ktorá zachytáva priebeh celej rekonštrukcie. Na treťom nadzemnom podlaží v severnom a čiastočne aj vo východnom a západnom krídle budú vystavené viaceré umelecké diela, ktoré kedysi tieto priestory aj zdobili," doplnila hovorkyňa mesta.