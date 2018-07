Chemická olympiáda má svoju vlastnú poštovú známku

Spolu s poštovou známkou vydali aj obálku prvého dňa, ktorú filatelisti alebo aj širšia verejnosť pozná pod názvom FDC (First day cover).

Bratislava 20. júla (TASR) – Pri príležitosti 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) vydala Slovenská pošta novú poštovú známku. Predstavili ju počas piatkového otváracieho ceremoniálu Medzinárodnej chemickej olympiády 2018 v Bratislave.



"Spolu s poštovou známkou vydávame aj obálku prvého dňa, ktorú filatelisti alebo aj širšia verejnosť pozná pod názvom FDC (First day cover)," prezradil pre TASR vedúci odboru Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Martin Vančo.



Autorom emisie je vedúci Katedry grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení a akademický maliar Róbert Jančovič. Známka má nominálnu hodnotu 1,25 eura a jej rozmery sú 26,5 x 44,1 milimetra.



"Motívom známky je jedna z najvýznamnejších chemických štruktúr - benzénové jadro," povedal Vančo. V jeho šesťuholníkovom strede sa nachádza človek, pretože "práve človek je z väčšej časti chemickou zlúčeninou." Pozornosť na človeka chce upriamiť aj aktuálny ročník IchO. Organizátori chemickej olympiády preto do tohtoročného loga umiestnili hlavu chemika, na ktorého sa často zabúda.



Medzinárodná chemická olympiáda sa prvýkrát uskutočnila v Prahe 18. až 21. júna 1968. "Vtedy sa tejto olympiády zúčastnili len tri krajiny. Bolo to Československo, Maďarsko a Poľsko," informoval Vančo. V aktuálnom ročníku sa zapojilo do olympiády 76 krajín zo všetkých obývaných kontinentov a po prvý raz bol prekonaný počet súťažiacich, ktorých bolo tento rok vyše 300. Cieľom súťaže je preveriť znalosti a zručnosti stredoškolákov počas riešenia praktických, ale i teoretických úloh z oblasti chémie.