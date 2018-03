V Liptovskej nemocnici operujú za pomoci 4K laparoskopickej veže

Nové zariadenie sa už aktívne využíva pri operáciách v brušnej dutine. Medzi najčastejšie zákroky patria operácie žlčníka, slepého čreva a prietrží.

Liptovský Mikuláš 26. marca (TASR) – Chirurgovia v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši operujú po novom za pomoci modernej 4K laparoskopickej veže. Tú pre nemocnicu prednedávnom zakúpil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Ide o prvú nemocnicu na Slovensku, ktorá zariadenie využíva. Informáciu zverejnil ŽSK na oficiálnej webovej stránke.



Nové zariadenie sa už aktívne využíva pri operáciách v brušnej dutine. Medzi najčastejšie zákroky patria operácie žlčníka, slepého čreva a prietrží. "Špeciálna optika umožňuje operatérovi sústrediť svoju pozornosť na všetky detaily, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť operačných výkonov. Operatéri totiž neraz 'ostrie' svojich inštrumentov vedú v tesnej blízkosti dôležitých orgánov a ciev, ktorých štruktúra nesmie byť počas operácie porušená," priblížila Ľubica Staroňová z liptovskomikulášskej nemocnice. Operácia sa vďaka prístroju stáva pre chirurga komfortnejšou, pre pacienta bezpečnejšou a navyše klesá aj riziko potenciálnych komplikácií.



Dôležitou súčasťou prístroja je i vysokoprietokový insuflátor s ohrevom plynov a automatickým odsávaním dymu počas operácie. "Tento systém obsahuje aj vysokovýkonný LED svetelný zdroj," uviedla Staroňová s tým, že tieto súčasti poskytujú operatérovi počas celej operácie výbornú viditeľnosť.



Počas operácie zabezpečuje množstvo významných funkcií laparopumpa, a to prostredníctvom multifunkčnej rukoväte. "V podstate jeden inštrument dokáže odsávať sekréty z tela, preplachovať, zastavovať prípadné krvácanie a slúži aj ako možný ďalší zavádzač inštrumentu," dodala.



Veľkou pomocou pre operatérov je tiež unikátny kamerový systém, ktorý pracuje napríklad v režime zvýraznenia štruktúry ciev i orgánov a poskytuje tým množstvo informácií spracovaných počítačom. Tie môžu byť využité počas operácie na skvalitnenie operačného zákroku. "Táto endoskopická kamera s vysokým rozlíšením dokáže uchovávať signál pre ďalšiu analýzu a dokáže ho distribuovať do konferenčných miestností, čo dáva do budúcnosti nemocnici priestor, aby za určitých podmienok organizovala podujatia a živé prenosy z operačnej sály na vzdelávacie účely," vysvetlila Staroňová.



Laparoskopická veža bude slúžiť pacientom z regiónu, ktorých je približne 75.000, v prípade potreby aj iným pacientom. Tento druh operácií v nemocnici využívajú aj v gynekológii, ortopédii či urológii.