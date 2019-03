Chodci spôsobujú na cestách Starej Ľubovne čoraz väčšie problémy

Nebezpečné správanie sa chodcov je ešte viac znásobené v noci a v zlom počasí, keď dochádza k zníženiu viditeľnosti.

Stará Ľubovňa 21. marca (TASR) - Ubehlo viac než desať mesiacov od vypnutia svetelnej signalizácie v Starej Ľubovni a dopravná komisia hodnotila dosah tohto rozhodnutia na dopravnú situáciu v meste. „Prvotné obavy z neprispôsobivých a netolerantných vodičov napokon vystriedalo bezohľadné a nebezpečné správanie sa chodcov,“ skonštatoval Michal Žid z referátu investičných činností a dopravy Mestského úradu v Starej Ľubovni.



Efektívnosť fungovania svetelnej signalizácie na križovatke Levočskej ulice a 1. mája a tiež Levočskej ulice a Námestia sv. Mikuláša predstavovala z hľadiska riešenia kritickej dopravnej situácie často diskutovanú tému. Samospráva po jej skúšobnom vypnutí na dobu jedného mesiaca na prelome februára a marca minulého roka napokon so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru v Starej Ľubovni a odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Starej Ľubovni pristúpila k definitívnemu odstaveniu semaforov.



„Z dôvodu zabezpečenia lepšej plynulosti cestnej premávky bola svetelná signalizácia od 11. mája 2018 vypnutá, pričom tento stav trvá až do súčasnosti,“ ozrejmil Žid. Dodal, že dopravná komisia musí v tomto období riešiť ďalší závažný problém v podobe neopatrných a bezohľadných chodcov. Tí často náhle vstupujú na priechody aj napriek tomu, že sa motorové vozidlá nachádzajú v ich bezprostrednej blízkosti. „Okrem toho neprechádzajú cez ne v skupinách, ale jednotlivo. Riskantné je aj ich samotné vstupovanie na vozovku mimo vyznačených priechodov," skonštatoval Žid.



Nebezpečné správanie sa chodcov je podľa neho ešte viac znásobené v noci a v zlom počasí, keď dochádza k zníženiu viditeľnosti. Na svoje negatívne skúsenosti počas zimy upozornili už mnohí vodiči nielen osobných, ale aj nákladných vozidiel napr. VPS, p. o., Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja i Slovenskej správy ciest. „Rovnaké ohlasy je počuť aj od vodičov mestskej a prímestskej autobusovej dopravy a príslušníkov polície. Problémové však nie sú len úseky, ktoré boli regulované svetelnou signalizáciou, ale aj ďalšie časti mesta na Levočskej, Prešovskej a Popradskej ulici,“ doplnil Žid.



Zmena správania sa chodcov je preto podľa radnice nevyhnutná vo vzťahu k eliminácii ohrozenia bezpečnosti na cestách. Samospráva všetkých účastníkov cestnej premávky preto vyzýva na zvýšenie opatrnosti a vzájomné rešpektovanie sa. „Je to nutné z hľadiska predchádzania rôznym kolíznym situáciám a dopravným nehodám," uzatvára prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.