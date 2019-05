DVAJA CHODCI NEPREŽILI: Električka a auto spôsobili smrteľné nehody

Po zrážke s električkou mestskej hromadnej dopravy vo štvrtok (30. 5.) v Košiciach prišiel o život 73-ročný chodec.

Poprad 31. mája (TASR) - Dopravná nehoda osobného motorového vozidla, ku ktorej došlo v piatok po polnoci na diaľnici v Poprade, si vyžiadala jednu obeť. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.



Na mieste zasahovalo 13 hasičov z Popradu, Mengusoviec a Vysokých Tatier s piatimi kusmi techniky.



"K nehode došlo v úseku diaľnice D1 Poprad-Tatry a Poprad-východ. Pri nehode bola usmrtená jedna osoba, štyri boli zranené. Zasahujúci hasiči vyslobodili dve zranené osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Zraneným poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli im do vozidla záchrannej zdravotnej služby. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ho naložiť na vozidlo odťahovej služby a očistili vozovku," uviedol pre TASR operačný dôstojník.







Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, všetci účastníci nehody sú Ukrajinci. Zraneniam na mieste podľahol 27-ročný spolujazdec. Osobné auto Dacia Sandero viedol vodič v rovnakom veku. "Z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo diaľnice, narazil do betónového zvodidla, potom do odvodňovacieho žľabu," dodala s tým, že auto zastalo otočené na streche. Žena vo veku 36 rokov, 18-ročný mladík a 15-ročné dievča podľa predbežných informácií utrpeli ľahké zranenia.



Vodič podľa Ligdayovej z dôvodu zranenia nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške na mieste, bol mu vykonaný odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Pri nehode na vozidle vznikla škoda vo výške 5000 eur.



V dôsledku dopravnej nehody bol úsek diaľnice uzavretý.



Chodec po zrážke s električkou podľahol zraneniam

Po zrážke s električkou mestskej hromadnej dopravy vo štvrtok (30. 5.) v Košiciach prišiel o život 73-ročný chodec. K tragédii došlo o 17.45 h na Štúrovej ulici.



"Podľa doterajších zistení chodec z Košíc obehol kovové zábrany, ktoré oddeľujú chodník od električkovej trate. Vbehol na trať, kde práve premávala električka, ktorá do neho narazila. Chodec pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým v nemocnici v nočných hodinách, žiaľ, podľahol," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová







Požitie alkoholu u vodiča električky zistené nebolo, u chodca bol nariadený odber krvi. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.



"Bližšie okolnosti, presná príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," konštatovala Mésarová.