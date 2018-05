Chodník priateľstva v Ubli vymysleli priamo na hraniciach s Ukrajinou

Na Dni priateľstva a dobrosusedstva sa stretnú zástupcovia samospráv i podnikateľské subjekty.

Ubľa 15. mája (TASR) – Myšlienka realizácie projektu Chodník priateľstva v Ubli v Sninskom okrese vzišla vlani priamo na hraničnom priechode s Ukrajinou počas Dňa priateľstva a dobrosusedstva. V rámci projektu zrekonštruovali existujúci chodník v obci, ktorý bol v havarijnom stave. V utorok podvečer ho za prítomnosti partnerov odovzdajú do užívania.



Ako TASR informovala starostka uvedenej prihraničnej obce Nadežda Sirková, projekt realizovali v spolupráci s Pardubickým krajom a Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Investíciu za 60.000 eur finančne podporili rovným dielom. "Obec by ju z vlastného rozpočtu neutiahla," poznamenala. Rekonštrukciu začali v decembri minulého roka. Práce ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní zrealizovala sninská spoločnosť KG Stav Group, s.r.o.



"Zrekonštruovalo sa 1450 metrov chodníka, ktorý vedie obcou. Vybudovali ho v 90. rokoch," spomenula s tým, že je vyťažený cestujúcimi, ktorých od vlaňajška v obci podľa jej ďalších slov pribudlo. "Nedovolím si povedať o koľko, ale sami vidíme, že peších chodcov je cez deň strašne veľa. Tento chodník využívajú v plnej miere, a tak zaisťuje ich bezpečnosť, rovnako aj obyvateľov obce," doplnila.



Sirková tiež uviedla, že by chceli ešte zrealizovať výstavbu približne kilometra nového chodníka priamo k hraničnému priechodu. "Ľudia tam chodia po ceste prvej triedy, ktorá nie je ani osvetlená," zdôvodnila. Otázkou sú však financie.



Deň priateľstva a dobrosusedstva, na ktorom sa stretnú zástupcovia samospráv, podnikateľské subjekty, organizácie i návštevníci, sa v tomto roku uskutoční na slovensko-ukrajinskej hranici Vyšné Nemecké - Užhorod v sobotu 26. mája. Podujatie pripravuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s PSK a ukrajinskými partnermi.