Chorobnosť na respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 36,1 %

Žilina 2. novembra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 44. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 36,1 percenta, čo predstavuje 886,66 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla od 7,8 percenta v okrese Námestovo do 86,6 percenta v okrese Námestovo, a najmä vo vekovej skupine od šesť do 14 rokov (mínus 41,7 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (2785,1 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 244 hlásení, čo predstavuje 77,4 chorého na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 31,14 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (mínus 68,94 percenta) a v okrese Martin (mínus 73,7 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (259,73 chorého na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.