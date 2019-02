V chovnej stanici končí ročne okolo 33 hendikepovaných živočíchov

Čas letných prázdnin vypĺňa starostlivosť o belorítky, lastovičky a dážďovníky. Do chovnej stanice pribúdajú aj jedince bociana, a to v čase vylietavania jeho mláďat z hniezd.

Medzilaborce 20. februára (TASR) - V chovnej stanici, ktorá funguje pri Správe Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK) v Medzilaborciach od roku 2015, končí ročne v priemere približne 33 hendikepovaných chránených živočíchov. Záchranné aktivity vykonávali jej pracovníci aj pred jej vybudovaním.



Ako TASR informoval zoológ Správy CHKO VK Martin Šepeľa, stanica, ktorej chod zabezpečujú štyria zamestnanci, je prispôsobená pre všetky druhy vtákov z voľnej prírody, z cicavcov v nej môžu držať len živočíchy do veľkosti vydry riečnej. Všetky ostatné druhy posielajú do rehabilitačných staníc a zoologickej záhrady v Bojniciach.



Pacienti sa v stanici líšia podľa obdobia. "Teraz je sezóna, keď sa zobúdzajú predčasne netopiere, neskôr nastupujú mláďatá sov, sokolov, vypadnuté mladé vtáčiky z hniezd," vymenoval. Koncom marca je podľa Anny Mackovej zo Správy CHKO VK čas, keď sa do nej dostávajú mladé veveríčatá. "Na účel ich odchovu slúži špeciálna voliéra," poznamenala.



Čas letných prázdnin vypĺňa starostlivosť o belorítky, lastovičky a dážďovníky. Do chovnej stanice pribúdajú aj jedince bociana, a to v čase vylietavania jeho mláďat z hniezd. Koniec leta a jeseň sú zas spojené so starostlivosťou o myšiaky. "V zime máme väčší počet sov, predovšetkým sovu dlhochvostú," doplnil Šepeľa.



Najnovšími obyvateľmi stanice sú tri rajniaky hrdzavé a večernica pestrá. "Netopier sa celý rok vykrmuje, aby sa pripravil na zimný spánok. Sú rôzne okolnosti, za ktorých sa musí zobudiť, a vtedy si páli svoje zásoby, čím sa dostáva do stavu núdze a často hynie," uviedol zoológ s tým, že ľudia netopiere potom nachádzajú v rôznych priestoroch.



Po príchode na stanicu boli v zlom zdravotnom stave – boli podvyživené a dehydrované. Po doplnení zásob a s príchodom vhodných poveternostných podmienok budú netopiere opätovne vypustené do voľnej prírody. Okrem nich sa v chovnej stanici starajú aj o tri sovy dlhochvosté, výra skalného a je v nej zazimovaný aj ježko.



Živočíchy z kategórie CITES môžu v chovnej stanici držať maximálne 12 mesiacov, ostatné chránené druhy maximálne tri mesiace. Potom musia byť prevezené napríklad do rehabilitačnej stanice, prípadne do konečného zariadenia, a tým je v tomto prípade zoologická záhrada v Bojniciach, ktorá spolupracovala na vybudovaní stanice v Medzilaborciach.