Chrípka mala ustupovať, kvôli chladnému počasiu to tak nie je

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Aj napriek tomu, že by sa mala končiť chrípková sezóna, čísla o vývoji chorobnosti tomu nenasvedčujú. Chladné počasie a jeho výkyvy zamiešali karty s výskytom chorobnosti v Banskobystrickom kraji. V aktuálnom týždni výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) v porovnaní s uplynulým týždňom stúpol o 23 percent a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) je viac dokonca až o 70 percent.



Aj v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja v prípade ARO vyšší o 23 percent a v prípade CHPO o 41 percent.



V 20. kalendárnom týždni na základe analýz hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 3431 chorých na ARO. To reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1154 osôb na 100.000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 197 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 67 osôb na 100.000 obyvateľov.



Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen a Revúca. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okresoch Žarnovica, Poltár, Lučenec, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Najviac chorých je medzi žiakmi základných škôl, ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a najmenšími deťmi.



Štatisticky sa tieto ochorenia sledujú po celý rok, pretože lekári zachovávajú epidemiologickú bdelosť, zverejňujú sa však vždy od 40. týždňa uplynulého roka do 20. týždňa nasledujúceho roka. Kvôli nárastu ochorení bude RÚVZ Banská Bystrica informovať verejnosť o situácii v ich výskyte aj naďalej.



TASR o chorobnosti na ARO a CHPO v Banskobystrickom kraji informovala hovorkyňa RÚVZ v B. Bystrici Mária Tolnayová.