Chrípka podľa odborníkov udrela v banskobystrickom kraji v plnej sile

Banská Bystrica 13. januára (TASR) - Akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) udreli podľa odborníkov v Banskobystrickom kraji v uplynulom týždni v plnej sile. V medzitýždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO takmer o tretinu, počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je vyšší podľa nich až trojnásobne.



V druhom kalendárnom týždni evidovali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na základe hlásenia lekárov celkom 5779 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1650 prípadov na 100.000 obyvateľov kraja. Taktiež 492 prípadov chorých na chrípku, čo je chorobnosť viac ako 140 prípadov na 100.000 obyvateľov.



Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji tentoraz hlásia okresy Zvolen, Lučenec, Revúca a Rimavská Sobota. Chorobnosť na chrípku je opätovne najvyššia v okrese Lučenec, Krupina a Žarnovica. Z hľadiska veku postihovali ARO najviac vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, potom seniorov a deti základných škôl. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku.



"Zvýšenie počtu chorých na ARO aj CHPO epidemiológovia očakávali a v januári je takmer bežné. Ľudia sa po sviatkoch vracajú do práce a deti do škôl, navyše je vlhko bez výraznejších mrazov, čo vytvára vhodnejšie podmienky na šírenie vírusov," uviedla hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.