Čiastočnú uzáveru D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom predĺžia

Bratislava 2. augusta (TASR) - Až do nedele 18. augusta do 12.00 h bude z dôvodu výmeny mostných záverov uzavretá D1 v úseku Trnava - Hlohovec.



Uzávera mala pôvodne trvať do pondelka 5. augusta. "Z dôvodu náročnosti prác a ich realizácie vo väčšom rozsahu, ako bolo pôvodne plánované, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predlžuje pôvodný termín," informovala NDS.