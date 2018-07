Aj tento rok sa pochod Hrdí na rodinu uskutoční v rovnaký deň ako festival Dúhový Pride, pochod za práva LGBTI ľudí.

Bratislava 9. júla (TASR) – Pochod Hrdí za rodinu sa uskutoční aj tento rok. Siedmy ročník je naplánovaný na sobotu 14. júla od 14.30 h. Podľa jedného z organizátorov, Antona Chromíka, sa zhromaždenie stretne na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave. "Pochod bude viesť smerom k Námestiu slobody a skončíme v Medickej záhrade, kde bude pochod rozpustený."



Ako na brífingu povedal ďalší z organizátorov Marek Nikolov z o. z. Pastor bonus, pochodom chcú vyjadriť vďaku. "Chceme vyjadriť vďaku našim mamám, otcom, starým mamám a starým otcom za ich obetavú lásku k nám. Chceme sa takisto poďakovať aj našim predkom, že nám svojím životným príkladom ukázali veľké dobro, ktoré je ukryté vo vzťahu a v hodnote, ktorým prirodzená rodina je," povedal.



Aj tento rok sa pochod Hrdí na rodinu uskutoční v rovnaký deň ako festival Dúhový Pride, pochod za práva LGBTI ľudí. "Nemáme žiaden záujem provokovať. Prichádzajú tam rodiny s malými deťmi, my nie sme provokatéri. Nechceme rozdeľovať spoločnosť, chceme spájať a máme žehnajúci postoj aj voči ľuďom, ktorí sú týmto spôsobom cítiaci," reagoval Nikolov.



Podľa slov Chromíka cieľom pochodu Hrdí na rodinu nie je protestovať. "Tento pochod nebude mať žiadne transparenty, ale bude vyjadrovať myšlienku, že každý deň platí, že deti túžia po láske otca a láske mamy. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na dieťa, na rodinu a na to, že deti túžia po otcovi a po mame, a že muž, ktorý by sa zriekol zodpovednosti otca pri svojom dieťati, bude tomu dieťaťu chýbať. Aby si uvedomil svoju zodpovednosť a to, že jeho láska je nenahraditeľná v rodine a takisto, aby si každá žena, každá matka uvedomila, že jej láska je nenahraditeľná," dodal s tým, že podľa neho to potrebujú počuť muži aj ženy na Slovensku.



Organizátori pochodu vyzývajú záujemcov, aby si obliekli červené tričká, pričom by ich aj tento rok mali zdobiť nápisy - Rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Mama a tato navždy, nie je nič lepšie pre deti. Hrdí na rodinu.



Vlani pochod Hrdí na rodinu podporili stovky ľudí aj s deťmi.