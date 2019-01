Zmeny v mestskej polícii majú zvýšiť bezpečnosť v uliciach Popradu

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení má byť postupný návrat policajtov k intenzívnejšej obchôdzkovej službe, a to pešej alebo cyklistickej.

Poprad 12. januára (TASR) - Cieľom zmien v Mestskej polícii (MsP) Poprad je zvýšiť bezpečnosť v uliciach, priblížiť jej službu čo najviac k občanom, iniciovať ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícii. Informoval o tom hovorca mesta Marián Galajda.



Zmeny v organizácii práce inicioval primátor Anton Danko, ktorý bude od mestských policajtov vyžadovať, aby boli dôslední, prísni a aby nezneužívali svoje postavenie. V mestskej časti Matejovce už zaviedli službu do 22.00 h. "Zámerom je zaviesť tam nepretržitú 24-hodinovú službu a vytvorenie integrovanej policajnej stanice na Staničnej ulici," dodal primátor s tým, že na to budú potrebovať prijať minimálne štyroch nových členov MsP.



Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení má byť postupný návrat policajtov k intenzívnejšej obchôdzkovej službe, a to pešej alebo cyklistickej. "Podstatou tejto už pomaly zabudnutej formy policajnej činnosti je samostatná činnosť konkrétneho policajta v územnej mestskej časti – okrsku. Fyzická prítomnosť príslušníkov MsP v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti," uviedol náčelník MsP Marián Gardoš.



Mesto bude rozdelené na päť okrskov, a to centrum, Západ - Juh III, Juh - Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota- Stráže -Veľká. Každý z nich bude mať určeného policajta s územnou zodpovednosťou. Občania si o ňom budú môcť nájsť informácie na webovej stránke MsP s uvedeným telefonickým kontaktom, na ktorom bude k dispozícii počas pracovnej doby. Naďalej ostáva v platnosti aj tiesňové číslo mestskej polície 159.



"Cieľom samosprávy je vybudovanie mestskej polície, ktorá bude moderná a efektívna vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom. V pláne je aj modernizácia techniky, výstroje a výzbroje mestských policajtov," uzavrel Galajda.