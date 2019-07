Čierna stavba v Ratnovskej zátoke funguje napriek výzvam radnice

Prevádzkovateľ podľa primátora Petra Jančoviča nerešpektuje žiadne výzvy zo strany radnice ani iných orgánov, čiernu stavbu pritom postavil v chránenom vtáčom území.

Piešťany 26. júla (TASR) – Mesto Piešťany má problém s novovybudovaným oddychovým areálom Bearded Brothers WakeSoul. Vyrástol v Ratnovskej zátoke na Sĺňave bez akýchkoľvek povolení. Prevádzkovateľ podľa primátora Petra Jančoviča nerešpektuje žiadne výzvy zo strany radnice ani iných orgánov, čiernu stavbu pritom postavil v chránenom vtáčom území.



Koncept prevádzky v Ratnovciach je postavený na gastronómii, športových aktivitách, najmä vodnom lyžovaní, relaxe i hudobnej produkcii. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. júna, areál na brehu vodného diela má moderný bazén, reštauráciu s terasou so zázemím, plážový bufet, plochu pre stanovanie.



"Pred otvorením sme spoločnosť Labonte s.r.o., so sídlom v Nitre opakovane upozorňovali, aby boli stavebné práce zastavené, nakoľko sa jedná o nepovolenú stavbu. Na žiadne výzvy spoločnosť počas výstavby ani po jej ukončení nereagovala, zariadenie prevádzkuje naďalej," konštatoval Jančovič. K nespokojným orgánom samosprávy a štátnej správy sa pridali aj obyvatelia obytnej lokality na protiľahlom brehu Sĺňavy a obcí Ratnovce a Sokolovce, ktorých sa dotýka nielen hluk z hudobných produkcií, ale aj rušenie nočného pokoja návštevníkmi, vracajúcimi sa z podujatí.



V druhej polovici júna sa na radnici konalo prerokovanie správneho deliktu, na ktorom spoločnosť zastupoval konateľ spoločnosti Patrik Masár. Skončilo rovnako ako predchádzajúce kontakty s prevádzkovateľom. Mesto má v zmysle zákona možnosť v konaní udeliť pokutu do výšky 165.000 eur. "Pri rozhodovaní zohľadníme doterajšie konanie spoločnosti," uviedol primátor. Medzičasom si spoločnosť dala žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, ale podľa Jančovičových slov nebolo plnohodnotné. Primátor informoval, že všetky objekty a spevnené plochy v areáli sú stavebným úradom riešené v konaní o odstránení stavieb. "Respektíve v konaní o ich dodatočnom povolení, ktorého podmienkou je preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami," uviedol.



Radnica vzniknutú situáciu rieši s odbormi starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch v Piešťanoch a v Trnave, tiež so Štátnou ochranou prírody SR – Správou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá podala podnet na políciu a chce kontrolovať a riešiť vjazdy áut do chráneného areálu pri zátoke. "Zároveň dávame podnet na úrad verejného zdravotníctva na vykonanie meraní hlučnosti," doplnila hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová.