Čiernohronská železnica otvorila sezónu spolu s Lesníckym skanzenom

Výletníci môžu na stanici navštíviť malé múzeum lesných železníc s exponátmi z výstavby a prevádzky lesných železníc na Slovensku a v celom Karpatskom oblúku.

Čierny Balog 1. mája (TASR) – Sviatok práce je tradične dňom, kedy Čiernohronská železnica (ČHŽ) v Čiernom Balogu otvára letnú turistickú sezónu. Je v poradí 27. a spolu s ňou v utorok odštartovali aj 16. sezónu Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline, kam sa ľudia môžu dostať práve vláčikmi ČHŽ po koľajniciach s rozchodom 760 mm.



Ako informoval riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek, do údolia Čierneho Hrona v tento deň spoločne s Klubom historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen vypravili mimoriadny historický vlak spod Pustého hradu do Vydrova a späť s prestupom v Hronci. Jazda bola zaradená do kalendára nostalgických jázd pri príležitosti 170. výročia príchodu prvého vlaku na Slovensko. Pasažierov čakal vo Vydrovskej doline nielen unikátny Lesnícky skanzen, ale i bohatý kultúrny program.



Niektorí si pochutili na balockej kapustnici v nedávno otvorenej staničnej reštaurácii v Čiernom Balogu. "Od výbuchu plynu, ktorý zničil pôvodnú reštauráciu, uplynuli takmer štyri roky. Dnes hostí na pôvodnom mieste vítajú úplne nové priestory. Výbuch v kuchyni narušil statiku budovy, a tak opätovnému otvoreniu reštaurácie na našej staničke predchádzala kompletná rekonštrukcia," pripomína ČHŽ.



Výletníci môžu na stanici navštíviť malé múzeum lesných železníc s exponátmi z výstavby a prevádzky lesných železníc na Slovensku a v celom Karpatskom oblúku. Jeho súčasťou je živý model zachovanej trate ČHŽ, množstvo historických fotografií a trojrozmerných exponátov ako ručná drevená traťmajstrovská drezina, rozchodky, výkoľajky, vŕtačky a píly na koľajnice či staničná váha, pasca na medvede a vyše storočný hodinový stroj z kostola v Čiernom Balogu s ručne vyrobenými ozubenými kolieskami. Vo vonkajšej expozícii sú celoročne vystavené rôzne druhy motorových i parných rušňov a používaných nákladných a osobných vozňov. Celá stanička tak slúži ako živé múzeum pod šírym nebom.