Cigeľ má tri mosty v havarijnom stave

Tri mosty majú už do 60 rokov, preto je to poznať i na ich stave.

Cigeľ 20. februára (TASR) - Tri mosty v Cigli v okrese Prievidza sú v havarijnom stave. Samospráva už podniká kroky, aby mohla zabezpečiť ich rekonštrukciu.



"V našej obci máme tri mosty, ktoré sú v havarijnom stave a je potrebné, aby sme ich urýchlene dali dokopy, pretože môžu kedykoľvek spadnúť a môže sa tam kedykoľvek stať nejaká havária," povedal pre TASR starosta Štefan Mjartan.



Tri mosty majú podľa neho už do 60 rokov, preto je to poznať i na ich stave. "Dva sú v dolnej časti obce a jeden je nad obecným úradom. Máme ich trochu zabezpečené, ale pod jedným mostom prechádza i kanalizácia, čo je problém, s ktorým sa budeme musieť vyrovnať," spresnil.



Samospráva už podľa starostu zabezpečila stretnutie s projektantom, ktorý riešil jeden, už zrekonštruovaný most, na dolnom konci obce. "Budeme rekonštruovať mosty z dolného konca na horný. Jeden most, ktorý sme už robili, nás vyšiel do 12.000 eur," dodal.